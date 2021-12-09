Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" прокомментировал планы США расширить санкционные списки коррупционеров

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что администрация президента Джо Байдена вечером 9 декабря объявит о новых санкциях для борьбы с коррупцией. И там точно будут украинцы.

Поскольку санкции связаны с борьбой с коррупцией, то в них будут звучать имена людей из судебной системы. Надеемся, что в новом санкционном списке США будет фамилия одного бородатого украинского олигарха-коррупционера, который хоть и имеет 3 гражданства, но должен пострадать от таких экономических ограничений.

Если говорить о реакции правительства Украины «здорового человека», то важно разорвать все отношения с такими людьми. Показать не словом, а делом, что мы готовы бороться с коррупцией.

Поскольку у США будут весомые аргументы для ввода санкций, то Украине нужно узнать их и использовать для того, чтоб ввести санкции со своей стороны.

Фамилии «санкционных коррупционеров» будут заявлены как раз перед разговором Байдена с Зеленским.

Они должны звучать также во время переговоров президентов. Украина стоит на пути искоренения коррупции, и Зеленский обязан показать, что мы не сошли с этого маршрута.

Но пока мы не видели реально жесткой реакции со стороны Офиса президента касательно топ-коррупционеров. Разве что, если недавние богатые друзья Банковой насолили самому президенту, а не закону Украины.