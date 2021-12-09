Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфа" прокоментував плани США розширити списки санкцій корупціонерів

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що адміністрація президента Джо Байдена увечері 9 грудня оголосить про нові санкції для боротьби з корупцією. І там точно будуть українці.

Оскільки санкції пов’язані із боротьбою з корупцією, то в них звучатимуть імена людей із судової системи. Сподіваємося, що у новому списку санкцій США буде прізвище одного бородатого українського олігарха-корупціонера, який хоч і має 3 громадянства, але має постраждати від таких економічних обмежень.

Якщо говорити про реакцію уряду України «здорової людини», то важливо розірвати всі стосунки з такими людьми. Показати не словом, а ділом, що ми готові боротися з корупцією.

Оскільки у США будуть вагомі аргументи для введення санкцій, то Україні потрібно дізнатися їх і використовувати для того, щоб запровадити санкції зі свого боку.

Прізвища «санкційних корупціонерів» будуть заявлені перед розмовою Байдена з Зеленським.

Вони мають звучати також під час переговорів президентів. Україна стоїть на шляху викорінення корупції і Зеленський зобов’язаний показати, що ми не зійшли з цього маршруту.

Але поки що ми не бачили реально жорсткої реакції з боку Офісу президента щодо топ-корупціонерів. Хіба що якщо недавні багаті друзі Банкової насолили самому президентові, а не закону України.