Журналист и бывший советник министра обороны Алексей Мочанов высказался о ситуации с заместителем главы МВД Александром Гогилашвили.

Мы очень давно и хорошо знакомы, я знаю Сашу по работе, по дружбе, по Майдану и по войне.

Не по работе в МВД, тут мы только ищем совместные решения для того, чтобы уберечь наших бойцов на передовой от наркоты из Телеграма и РФ.

А количество разновсяческой дури, которую суют нашим военным через интернет, телефон и таксистов-курьеров — впечатляет, даже видавших виды.

… Назначено расследование. Всесторонне разберутся, как и с чего всё началось и кто что делал на посту дорожной полиции в селе Долина.

Это не зона ООС, а первый клапан на границе Харьковской и Донецкой областей по направлению от Изюма к Славянску. Там не действуют пароли, просто проверка документов и при необходимости досмотр.

Мы этот пост в это место перенесли несколько лет назад с моей подачи с «3-а» (армейской 8-ки) с перекрестка на Красный Лиман за Славкурортом.

Раньше между 3 и 3-а было 800 метров и люди изнывали в очередях, одна за другой. Арсен Аваков и Вячеслав Аброськин выслушали аргументы, возле карты, и 3-а переместился в Долину, на место бывшего поста ГАИ. С тех пор он там и это не зона проведения Операции Объединённых Сил.

С интересом жду окончания служебного расследования. Очевидно, что видео постовые выложили не с начала ситуации, а когда маленечко вскипело.

Может именно тогда начали снимать, хз.

Имею богатый, огромный опыт перемещения через клапаны.

Контрольно-пропускные пункты, осуществляющие контроль документов, пассажиров и грузов и разрешающие либо запрещающие дальнейший проезд.

Как правило, в зависимости от задачи на выезд мы тщательно готовим поездку. Маршрут, конечные пункты, контакты принимающих сторон и подразделений, при необходимости оформляем пропуска и получаем пароли. Это в зону ООС.

Во всей остальной Украине любой пост — это обычный пост полиции.

Махнули, встал, показал бумаги, поехал дальше.

Вечером (а сейчас темнеет уже в 16 часов, очень рано) подъезжаешь на клапан, без очереди на потушенных фарах и включенной аварийке подъезжаешь к границе поста, постовой тебе машет-моргает фонариком и ты подъезжаешь, показываешь документы и едешь дальше. Как правило, это так.

Не раз и не пять на клапанах и на блокпостах возникали непонятки и «вербальные конфликты», это нормально.

Одни доехали уставшие, вторые стоят и встречают за@банные.

Все мы не сахарные и не плюшевые.

Не всегда настроение на анекдот и позитив. Ты буркнул, тебе буркнули, руками махнули и каждый пошёл-поехал своей дорогой. Так уже 7,5 лет.

Хрен их знает, что у постовых с водителем министерской брони произошло со старта, но явно никто никого не понял и нашла коса на камень.

Антинаркотические сотрудники передвигаются на броне. С моей субъективной точки зрения это не особо дает эффект, но они противодействуют реальным картелям с реальным баблом, и наверное броневик им нужнее чем Ленину на Финском вокзале. Факт.

Для меня очевидно, что там косяк того, кто готовил поездку замминистра в зону ООС.

Не решил, не предупредил, не дал номера на контроль прохождения.

А может и правильно, в целях конспирации и введения в заблуждение, чтобы местные райотдельские не слили инфу о проверке местным дилерам и дистрибуторам.

В той теме никто никому не доверяет. И правильно делают.

Общались они на мой взгляд ещё сильно … толерантно, уши не вяли и не заворачивались.

Когда Гогилашвили вспоминал про фото в каждом райотделе — так они реально висят везде, включая сервисные центры, и там ещё телефоны приемной руководства МВД и УВД области/города и часы приёма.

Это чтобы если нагрянула проверка из центра — местный дежурный офицер окуня не рубил и понимал, кто приехал.

Ну и чего греха таить, да, с таким @балом как у Сани там больше никого.

Он эксклюзивный, бородатый и внешне немного дикий. Надеюсь никто не предъявляет ему за то, что он бородатый крупный фактурный физически развитый грузин?

Предъявляйте тому, что и как он делает. А не тому, как он выглядит.

На самом деле, таких стычек — не счесть. Все сейчас кинулись поливать дерьмом Гогилашвили и умиляться действиями полицейских в отношении заместителя министра внутренних дел.

Я уверен, что если опросить водителей, проезжавших этот клапан на этой смене и запросить у них информацию с регистраторов, которые почему-то просят выключать при подъезде к посту (интересно, почему? Во избежание провокаций?) … ну окажется, что к ним тоже есть вопросы и претензии по общению, все ко всему уже привыкли и смирились.

Я не защищаю чиновника министерства и не предъявляю полицейским с долинского поста.

Они вовремя включили rec. и первыми выложили обрезанное видео, поэтому они сейчас сверху.

Я просто хочу не публичной казни и тухлых яиц из толпы на площади в сторону позорного столба, а спокойного и взвешенного всестороннего разбора ситуации.

Не с назначением виновных, а с поиском реальных причин и виноватых.

Это же несложно, Граждане?

Сейчас завертелась канализационная сточная интернет-труба, развешивающая ярлыки, вспоминающая всех и вся, всё и даже больше чем всё.

А я жду — справедливости. Надеюсь — дождусь и верю, что ждать придётся недолго.