Журналіст та колишній радник міністра оборони Олексій Мочанов висловився про ситуацію із заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі.

Ми дуже давно і добре знайомі, я знаю Сашка по роботі, по дружбі, по Майдану та по війні.

Не по роботі в МВС, тут ми тільки шукаємо спільні рішення для того, щоб уберегти наших бійців на передовій наркоті з Телеграму і РФ.

А кількість різновсякої дурі, яку сунуть нашим військовим через інтернет, телефон і таксистів-кур’єрів, — вражає навіть тих, хто бачив.

… Призначено розслідування. Всебічно розберуться, як і з чого все почалося і хто що робив на посаді поліції в селі Долина.

Це не зона ООС, а перший клапан на кордоні Харківської та Донецької областей у напрямку від Ізюму до Слов’янська. Там не діють паролі, просто перевірка документів та при необхідності огляд.

Ми цей пост у це місце перенесли кілька років тому з моєї подачі з «3-ї» (армійської 8-ки) з перехрестя на Червоний Лиман за Славкурортом.

Раніше між 3 і 3-а було 800 метрів і люди знемагали в чергах, одна за одною. Арсен Аваков та В’ячеслав Аброськін вислухали аргументи, біля карти, і 3-а перемістився в Долину, на місце колишньої посади ДАІ. З того часу він там і це не зона проведення Операції Об’єднаних Сил.

З цікавістю чекаю на закінчення службового розслідування. Очевидно, що відео постові виклали не з початку ситуації, а коли малесенько накипіло.

Може, саме тоді почали знімати, хз.

Маю багатий, величезний досвід переміщення через клапани.

Контрольно-пропускні пункти, які здійснюють контроль документів, пасажирів та вантажів та дозволяють або забороняють подальший проїзд.

Як правило, залежно від завдання на виїзд, ми ретельно готуємо поїздку. Маршрут, кінцеві пункти, контакти приймаючих сторін та підрозділів, за необхідності оформляємо пропуски та отримуємо паролі. Це у зону ООС.

В решті України будь-яка посада — це звичайний пост поліції.

Махнули, підвівся, показав папери, поїхав далі.

Увечері (а зараз темніє вже о 16-й годині, дуже рано) під’їжджаєш на клапан, без черги на загашених фарах і включеній аварійці під’їжджаєш до межі посту, постовий тобі махає-моргає ліхтариком і ти під’їжджаєш, показуєш документи і їдеш далі. Як правило, це так.

Не раз і не п’ять на клапанах та на блокпостах виникали непонятки та «вербальні конфлікти», це нормально.

Одні доїхали втомлені, другі стоять і зустрічають за**ані.

Усі ми не цукрові та не плюшеві.

Не завжди настрій на анекдот та позитив. Ти буркнув, тобі буркнули, руками махнули й кожен пішов-поїхав своєю дорогою. Так уже 7,5 років.

Хрін їх знає, що у постових із водієм міністерської броні сталося зі старту, але явно ніхто нікого не зрозумів і знайшла коса на камінь.

Антинаркотичні працівники пересуваються на броні. З моєї суб’єктивної точки зору це не особливо дає ефект, але вони протидіють реальним картелям з реальним баблом, і напевно броньовик їм потрібніший ніж Леніну на Фінському вокзалі. факт.

Для мене очевидно, що там косяк того, хто готував поїздку заступника міністра до зони ООС.

Чи не вирішив, не попередив, не дав номери на контроль проходження.

А може і правильно, з метою конспірації та введення в оману, щоб місцеві райвідділки не злили інфу про перевірку місцевим дилерам та дистриб’юторам.

У тій темі ніхто не довіряє нікому. І правильно роблять.

Спілкувалися вони, на мій погляд, ще сильно… толерантно, вуха не в’яли і не загорталися.

Коли Гогілашвілі згадував про фото у кожному райвідділі — так вони реально висять скрізь, включаючи сервісні центри, і там ще телефони приймальні керівництва МВС та УВС області/міста та години прийому.

Це щоб нагрянула перевірка з центру — місцевий черговий офіцер окуня не рубав і розумів, хто приїхав.

Ну і чого гріха таїти, так, з таким балом як у Сані там більше нікого.

Він ексклюзивний, бородатий та зовні трохи дикий. Сподіваюся, ніхто не пред’являє йому за те, що він бородатий великий фактурний фізично розвинений грузин?

Пропонуйте тому, що і як він робить. А не тому як він виглядає.

Насправді таких сутичок — не порахувати. Всі зараз кинулися поливати лайном Гогілашвілі та розчулюватися діями поліцейських щодо заступника міністра внутрішніх справ.

Я впевнений, що якщо опитати водіїв, які проїжджали цей клапан на цій зміні та запитати у них інформацію з реєстраторів, які чомусь просять вимикати при під’їзді до посту (цікаво, чому? Щоб уникнути провокацій?) … ну виявиться, що до них теж є питання та претензії щодо спілкування, всі до всього вже звикли та змирилися.

Я не захищаю чиновника міністерства і не пред’являю поліцейським із долинського посту.

Вони вчасно увімкнули rec. та першими виклали обрізане відео, тому вони зараз зверху.

Я просто хочу не публічної страти та тухлих яєць з натовпу на площі у бік ганебного стовпа, а спокійного та виваженого всебічного розбору ситуації.

Чи не з призначенням винних, а з пошуком реальних причин і винних.

Це ж нескладно, Громадяни?

Зараз закрутилася каналізаційна стічна інтернет-труба, що розвішує ярлики, що згадує всіх і вся, все і навіть більше, ніж все.

А я чекаю справедливості. Сподіваюся, дочекаюся і вірю, що чекати доведеться недовго.