Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж разъяснил действия и заявления руководства РФ в отношении Украины

Спустя неделю после переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид посещает Киев и Москву.

Переговоры Байдена и Путина – это стратегическое позиционирование США (и НАТО в целом) и РФ. Но на острие этих событий находится Украина.

Основной тон задали президенты США и России неделю назад. А сейчас идет как бы формат расшифровки некоторых позиций. И формирование моделей согласования этих позиций на практическом уровне. Так что визит в Киев, а потом и в Москву Карен Донфрид нужно рассматривать именно в этом ракурсе.

Одна из тем – Минские соглашения. Американские партнеры хотели бы услышать нашу позицию – более конкретно и последовательно. Как мы готовы ее представлять на новом раунде переговоров, где могут участвовать уже США. Либо примкнув к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция), либо вне его – на уровне РФ, Украина, США. Соответствующие модели дорабатываются.

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Важно, чтобы была последовательная позиция в отношении интересов Украины. А не сценарий Российской Федерации. Последняя занимает жесткую позицию, будет и дальше продавливать свое видение. Особенно политическую часть «Минска», что позволит ей и далее контролировать ОРДЛО – политически, экономически и так далее. Углубляя интеграцию в свое пространство. Важный момент – «лидеры» так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник являются уже не только гражданами РФ, но и членам партии «Единая Россия».

Услышав позицию украинской стороны, Карен Донфрид будет пытаться донести до РФ соответствующие предложения и возможные компромиссы. Но сомнительно, что Путин и его команда на это пойдут. Тут нужны очень серьезные аргументы.

На данный момент Россия не только продавливает исполнение Минских соглашений в своей трактовке, но и требует юридически заверенных гарантий не распространения НАТО на Восток.

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Эту позицию Путин отстаивает с момента прихода к власти. Особенно рьяно в последнее время. Ранее он говорил об этом на неофициальных встречах. Я даже сам участвовал в переговорах, где Путин акцентировал такие жесткие позиции. А сейчас он об этом говорит громогласно, публично. Где-то даже ультимативно. Во время общения с представителями США, ЕС, НАТО, третьих стран.

Причем Кремль это требует не просто как повод для возможного снятия напряжения в Украине, в том числе на Донбассе, выйдя на какие-то решения в рамках Минских соглашений. Акценты делаются, что не расширение НАТО на Восток важно (в трактовке руководства РФ) в ракурсе глобальной стабильности. В Европе, в мире.

Путин четко уловил, на что реагируют США, а особенно Европа – на военные действия РФ, даже просто на угрозу таких действий. Потому происходит наращивание вооружения. Потому звучат очень жесткие заявления, озвучивается даже риск ядерной конфронтации. И, конечно, более реальные угрозы – непосредственно Украине, с возможным военным сценарием. И Европе – касательно размещения ракет средней и малой дальности на западных рубежах РФ. О чем уже заявили на уровне российского МИД. Мол, если не будет гарантий по НАТО, эти ракеты с дальностью полета от 500 до нескольких тысяч км вскоре появятся в непосредственной близости от границ ЕС.

Путин понимает, что европейцы этого очень боятся. И что американцы также встревожены. А потому будет и далее действовать очень жестко. Думаю, помощник госсекретаря США во время общения с представителями МИД РФ и Администрации президента в очередной раз услышит требования по юридическому заверению нераспространения НАТО на Восток. Плюс – гарантии не размещения иностранных военных средств и военных контингентов на территории Украины. С угрозами в виде размещения ракет на западных границах России: возле Украины, на территории Беларуси, вблизи стран Балтии.

Представители США будут пытаться найти компромисс с РФ, но это будет сложно под влиянием угроз в виде очень опасных форматов конфронтации.