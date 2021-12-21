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Провокации с химическим оружием — это специализация России - Андрей Цаплиенко

Автор
Андрей Цаплиенко Андрей Цаплиенко
Дата публикации
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Гляйвицкая радиостанция Новость обновлена 21 декабря 2021, 20:09
Гляйвицкая радиостанция

Журналист Андрей Цаплиенко о скандальных заявлениях Кремля по поводу вероятной подготовки американскими военными химатаки на оккупированный Донбасс

Это Гляйвицкая радиостанция. Именно здесь произошла провокация с переодеванием нацистов. Именно она стала тем же поводом, который запустил жернова Второй Мировой.

По тем же нацистским лекалам Россия прямо сейчас придумывает повод для вторжения в Украину.

Российский министр обороны только что провел заседание коллегии своего ведомства. Перед десятками умных людей с высшим военным образованием Шойгу провозгласил откровенный бред. Заявил о подготовке американскими ЧВК операции с химоружием на Донбассе.

Якобы частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Даже называется место, куда тайно доставили химоружие — Авдеевка. По версии путинского министра, в Донецкой области находится более 120 сотрудников американских ПИК, которые не спят по ночам и думают, как отравить весь Донбасс.

Смешно это читать тем, кто знает Авдеевский Коксохим, куда тайно не может заехать даже цистерна ассенизаторов. Смешно это читать военным, которые американских инструкторов видели только в Яворове, в полутора тысячах километров от передовой.

Но совсем не смешно, когда понимаешь, что вся военная элита России корчит из себя идиотов ради того, чтобы найти повод для уничтожения Украины.

Впрочем, и коллективный Запад на этот идиотизм отвечает, мягко говоря, неадекватно. Игнорируя кровавый исторический опыт. Ибо только санкциями таких людей не остановить.

Кстати, провокации с химическим оружием — это специализация России. От «Новичка» и до химатак в Сирии. Не стоит об этом забывать ни нам, ни нашим нерешительным союзникам.

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Теги:
#Россия #Война #Донбасс #Сергей Шойгу #Химическая атака #Андрей Цаплиенко
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