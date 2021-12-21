Журналіст Андрій Цаплієнко про скандальні заяви Кремля щодо ймовірної підготовки американськими військовими хіматаки на окупований Донбас

Це Гляйвіцька радіостанція. Саме тут сталася провокація з переодяганням нацистів. Саме вона стала тим самим приводом, який запустив жорна Другої Світової.

За тими ж самими нацистськими лекалами Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України.

Російський міністр оборони щойно провів засідання колегії свого відомства. Перед десятками розумних людей з вищою військовою освітою Шойгу проголосив відверту маячню. Заявив про підготовку американськими ПВК операції з хімзброєю на Донбасі.

Нібито приватні військові компанії США готують провокацію з хімічними компонентами на сході України. Навіть називається місце, куди таємно завезли хімзброю — Авдївка. За версією путінського міністра, у Донецькій області перебуває понад 120 співробітників американських ПВК, які не сплять ночами і думають, як отруїти весь Донбас.

Смішно це читати тим, хто знає Авдївський Коксохім, куди таємно не може заїхати навіть цистерна асенізаторів. Смішно це читати військовим, які американських інструкторів бачили лише в Яворові, за півтори тисячі кілометрів від передової.

Та геть не смішно, коли розумієш, що уся військова еліта Росії корчить із себе ідіотів заради того, аби знайти привід для знищення України.

Втім, і колективний Захід на цей ідіотизм відповідає, м’яко кажучи, неадекватно. Ігноруючи кривавий історичний досвід. Бо лише санкціями таких людей не зупинити.

До речі, провокації з хімічною зброєю — це спеціалізація Росії. Від «Новачка» і до хіматак у Сирії. Не варто про це забувати, ані нам, ані нашим нерішучим союзникам.