Известный украинский финансист Сергей Фурса считает, что политики жертвуют своими детьми, отправляя их в тыл врага, чтобы изнутри изучить, как работает Запад

Дочь Медведчука не пустили в Швейцарию. Санкции. Подняли шум…

Вы не понимаете…

Они почему своих детей отправляют учиться в Швейцарии и Лондоны, Калифорнии и Сорбонны, хотя говорят о внешнем управлении и гниющем западе? Потому что нужно знать врага в лицо. Потому что им нужно понимать, как именно гниет.

Поэтому они жертвуют самым дорогим. Своими детьми. Отправляют их в тыл врага. Чтобы те изучили, как работает Запад. Дети идут на это, чтобы родители держали оборону. Они изучают врага, понимают как он действует и родители здесь могут более эффективно противодействовать внешнему управлению. Почему дети? Потому что только детям они могут доверять на 100%

И да, это жестоко. Отправлять своих детей в прогнивший мир Запада, где дети рискуют подхватить заразу гейства, вирус невежества, бактерию непослушания. И эта жертва должна дать понять, насколько эти люди привержены идее русского мира. Они готовы пожертвовать собственными сыновьями и дочерьми ради того, чтобы дети их избирателей остались свободными от искушений Запада.

Они хотели бы пожертвовать собой. Но это невозможно. Не может известный адвокат Медведчук ехать в Швейцарию. Поздно. Потому что мировая закулиса все поймет сразу. Они даже вынуждены прикрывать деньги в западные банки, покупать имения на лазурном побережье, хотя родная Кирилловка всегда милее. Это все для дела. Дела их жизни.

Дела нашей жизни. Ибо они кладут жизнь свою и своих детей, чтобы спасти нас с вами от проклятого Запада. Они своим примером показывают, как это небезопасно. Они как герои стоят отравленное блюдо только для того, чтобы мы выжили. И чтобы выработать иммунитет. Чтобы понимать, как бороться против сладострастного врага.

Потому это не горе для Медведчука. Напротив. В глубине души он даже счастлив, что санкции не дали его дочери поехать на задание. Позволили остаться в лоне православия, где можно каждый вечер набираться сил, целуя святые мощи.

Но это провал. Провал сделки по спасению русского мира. И если однажды вы проснетесь рядом с женой, но поймете, что вы гей, или что вам сильно хочется изменить пол, или поймете, что Путин не свят и не отправлен на Землю для спасения человечества — то знайте, это потому, что Запад не остановили, это потому, что в один день мероприятие поняло, как ему противостоят и оставил дочь Медведчука дома.

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