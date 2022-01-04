Відомий український фінансист Сергій Фурса вважає, що політики жертвують своїми дітьми, відправляючи їх у тил ворога, аби зсередини вивчити як працює Захід

Дочку Медведчука не пустили навчатися у Швейцарію. Санкції. Підняли галас…

Ви не розумієте…

Вони чому своїх дітей відправляють вчитись у Швейцарії та Лондони, Каліфорнії та Сорбонни, хоч торочать про зовнішнє управління і загніваючий захід? Тому що потрібно знати ворога в обличчя. Тому що їм треба розуміти, як саме загніває.

Тому вони жертвують найдорожчим. Своїми дітьми. Відправляють їх у тил ворога. Щоб ті вивчили як працює Захід. Діти йдуть на це, щоб батьки тримали оборону. Вони вивчають ворога, розуміють як він діє і батьки тут можуть ефективніше протидіяти зовнішньому управлінню. Чому діти? Тому що тільки дітям вони можуть довіряти на 100%

І так, це жорстоко. Відправляти своїх дітей у прогнилий світ Заходу, де діти ризикують підхопити заразу гейства, вірус невігластва, бактерію непослуху. І ця жертва має дати зрозуміти, наскільки ці люди віддані ідеї руського миру. Вони ладні пожертвувати власними синами і дочками заради того, щоб діти їх виборців залишилися вільними від спокус Заходу.

Вони б хотіли пожертвувати собою. Але це неможливо. Не може відомий адвокат Медведчук їхати навчатися у Швейцарію. Запізно. Бо тоді світова закуліса все зрозуміє відразу. Вони навіть вимушені для прикриття класти гроші в західні банки, купувати маєтки на лазурному узбережжі, хоч рідна Кирилівка завжди миліша. Це все заради справи. Справи їхнього життя.

Справи нашого життя. Бо вони кладуть життя своє і своїх дітей для порятунку нас з вами від клятого Заходу. Вони своїм прикладом показують, як це небезпечно. Вони як герої коштують отруєну страву тільки заради того, щоб ми вижили. І щоб виробити імунітет. Щоб розуміти, як боротися проти хтивого ворога.

Тому це не горе для Медведчука. Навпаки. У глибині душі він навіть щасливий, що санкції не дали його дочці поїхати на завдання. Дозволили залишитися у лоні православ'я, де можна кожного вечора набиратися сил, цілуючи святі мощі.

Але це провал. Провал операції по порятунку руського миру. І якщо одного дня ви прокинетесь поряд з дружиною, але зрозумієте, що ви гей, або що вам сильно кортить змінити стать, або зрозумієте, що Путін не є святим і не відправлений на Землю для порятунку людства — то знайте, це тому, що Захід не зупинили, це тому, що в один день захід зрозумів, як йому протистоять і залишив дочку Медведчука вдома.

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