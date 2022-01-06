Укр

"Окружим Дедов Коллективной Безопасностью": зачем Россия вводит войска в Казахстан - Кирилл Данильченко

Автор
Кирилл Данильченко Кирилл Данильченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
231
Ситуация в Казахстане Новость обновлена 06 января 2022, 14:45
Ситуация в Казахстане

Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко указал, что России придется вмешаться в ситуацию в Казахстане.

Рота неполная от армян в Казахстан — как благодарность ОДКБ за Солнцепеки и Т-90 у Азербайджана. Пару рот от таджиков. Рота СПН от Киргизстана, но парламент пока не одобрил. Беларусы отправляют до батальона. Остальное потащит Северная Наташа — две батальонные группы ВДВ, СПН и вероятно фобосы и частники. До 3 тысяч человек Москва только выставит.

Окружим Дедов Коллективной Безопасностью. Раз за три дня по всей стране полыхнуло и вышли десятки тысяч людей, а 70 тысяч армии и 86 тысяч Казахстана пустили подливы — никак нельзя допустить, чтобы социально близких Кремлю таскали за ноги.

Правда, это дорого — доллар уже 77 к рублю в Москве и растет. Но что не сделаешь за самое вкусное мороженное. Надо только название красивое придумать как у американцев в Ираке было.

Когда коалиция перед выводом дала леща повстанцам, чтобы инсургенты зализывали раны, а не атаковали во время сворачивания миссии, то назвали это Surge (Всплеск, Большая волна).

Тут же можно -"Рождественский большой елбасы". За стабильность и памятники при жизни. Чтобы можно было жарить по толпе из автомата как в 2011 да и вчера. Как экспорт демократии, только наоборот. Сейчас мы можем наблюдать по какому тонкому льду между лутингом, погромами и оккупацией мы прошли в 2014 году.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Казахстан #ОДКБ
Петр Порошенко
Украина
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Категория
Постепенное увеличение количества ковидных больных уже началось
"Переходим в стадию роста": аналитик спрогнозировал новую волну COVID-19
Дата публикации
Категория
Казахстан сегодня напоминает поле боя
Война под знаменем "русского мира" или бойня малой кровью: что ждет Казахстан после ввода войск Путина
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине - последние приготовления
Олимпийские игры, до старта которых менее месяца, могут перенести