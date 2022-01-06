Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко указал, что России придется вмешаться в ситуацию в Казахстане.

Рота неполная от армян в Казахстан — как благодарность ОДКБ за Солнцепеки и Т-90 у Азербайджана. Пару рот от таджиков. Рота СПН от Киргизстана, но парламент пока не одобрил. Беларусы отправляют до батальона. Остальное потащит Северная Наташа — две батальонные группы ВДВ, СПН и вероятно фобосы и частники. До 3 тысяч человек Москва только выставит.

Окружим Дедов Коллективной Безопасностью. Раз за три дня по всей стране полыхнуло и вышли десятки тысяч людей, а 70 тысяч армии и 86 тысяч Казахстана пустили подливы — никак нельзя допустить, чтобы социально близких Кремлю таскали за ноги.

Правда, это дорого — доллар уже 77 к рублю в Москве и растет. Но что не сделаешь за самое вкусное мороженное. Надо только название красивое придумать как у американцев в Ираке было.

Когда коалиция перед выводом дала леща повстанцам, чтобы инсургенты зализывали раны, а не атаковали во время сворачивания миссии, то назвали это Surge (Всплеск, Большая волна).

Тут же можно -"Рождественский большой елбасы". За стабильность и памятники при жизни. Чтобы можно было жарить по толпе из автомата как в 2011 да и вчера. Как экспорт демократии, только наоборот. Сейчас мы можем наблюдать по какому тонкому льду между лутингом, погромами и оккупацией мы прошли в 2014 году.

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