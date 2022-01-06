"Оточимо Дідів Колективною Безпекою": навіщо Росія вводить війська в Казахстан - Кирило Данильченко
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Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко зазначив, що Росії доведеться втрутитися у ситуацію в Казахстані.
Рота неповна від вірмен у Казахстан — як подяка ОДКБ за Сонцепеки та Т-90 біля Азербайджану. Пару рот від таджиків. Рота СПП від Киргизстану, але парламент поки що не схвалив. Білоруси відправляють до батальйону. Інше потягне Північна Наташа — дві батальйонні групи ВДВ, СПП і ймовірно фобоси та приватники. До 3 тисяч людей Москва лише виставить.
Оточимо Дідів колективною Безпекою. Раз за три дні по всій країні спалахнуло і вийшли десятки тисяч людей, а 70 тисяч армії та 86 тисяч Казахстану пустили підливи — ніяк не можна допустити, щоб соціально близьких Кремлю тягали за ноги.
Щоправда, це дорого — долар уже 77 рублів у Москві й росте. Але що не зробиш за найсмачніше морозиво. Треба тільки назва гарне придумати, як в американців в Іраку було.
Коли коаліція перед виведенням дала ляща повстанцям, щоб інсургенти зализували рани, а не атакували під час згортання місії, назвали це Surge (Сплеск, Велика хвиля).
Тут же можна — "Різдвяний великий елбаси". За стабільність та пам’ятники за життя. Щоб можна було смажити по натовпу з автомата як у 2011 та й учора. Як експорт демократії, лише навпаки. Зараз ми можемо спостерігати за яким тонким льодом між лутингом, погромами та окупацією ми пройшли у 2014 році.
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