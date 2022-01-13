Ветеран АТО, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук

Россия хочет "раскачать" Украину изнутри, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Ну, так она и не прекращала этих попыток. Даже ведя переговоры с США, НАТО и так далее.

Для России — не проблема дестабилизировать ситуацию в Украине. Тем более, что она и так у нас слегка дестабилизирована. А подлить масла в огонь — легко. Как и начать обострение на Востоке — исходя из того количества батальонно тактических групп и тыловых подразделений, которые размещены вдоль линии разграничения.

При этом угрозы открытия нового фронта я пока не вижу. Да и обострения на востоке Украины не предвижу. Скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца ситуация там ничем не будет отличаться от начала прошлого года. Нас ожидает минимальное количество провокационных обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения — 120-122 мм. Больше противник будет работать пехотным вооружением, чтобы вытянуть наших бойцов на ответный огонь, рассекретить позиции, создать картинку для росСМИ. Больше будут работать снайперы. Соответственно — больше будет потерь от пуль.

На временно оккупированных территориях 1 и 2 Армейские корпуса (т.н. "ДНР" и "ЛНР" соответственно) проверяет сейчас, как и в прошлом году, мобилизационный резерв. Параллельно готовясь к военным учениям, которые будут проходить, когда потеплеет (скорее всего — в марте-апреле). Понаехали военные инструкторы из РФ. Проводят занятия: сначала теоретические, потом — практические. Всё повторяется.