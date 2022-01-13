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Для Росії — не проблема дестабілізувати ситуацію в Україні - Андрій Римарук

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Андрій Римарук Андрій Римарук
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Путін готує війська до провокацій Новина оновлена 13 січня 2022, 12:19
Путін готує війська до провокацій

Ветеран АТО, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук спрогнозував плани Росії на найближчі місяці

Росія хоче "розгойдати" Україну зсередини, заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Так вона й не припиняла цих спроб. Навіть під час переговорів зі США, НАТО тощо.

Для Росії — не проблема дестабілізувати ситуацію в Україні. Тим більше, що вона й так у нас дестабілізована. А підлити олії у вогонь — легко. Як і розпочати загострення на Сході — виходячи з тієї кількості батальйонно-тактичних груп та тилових підрозділів, які розміщені вздовж лінії розмежування.

При цьому загрози відкриття нового фронту поки що не бачу. Та й загострення на сході України не передбачаю. Швидше за все, у найближчі 2-3 місяці ситуація там нічим не відрізнятиметься від початку минулого року. На нас очікує мінімальна кількість провокаційних обстрілів, у тому числі важкого озброєння — 120-122 мм. Більше противник працюватиме піхотним озброєнням, щоб витягнути наших бійців на вогонь у відповідь, розсекретити позиції, створити картинку для росЗМІ. Більше працюватимуть снайпери. Відповідно, більше буде втрат від куль.

На тимчасово окупованих територіях 1 та 2 Армійські корпуси (т.зв. "ДНР" та "ЛНР" відповідно) перевіряє зараз, як і минулого року, мобілізаційний резерв. Паралельно готуючись до військових навчань, які відбуватимуться, коли потеплішає (швидше за все — у березні-квітні). Приїхали військові інструктори з РФ. Проводять заняття: спочатку теоретичні, потім практичні. Все повторюється.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #ОРДЛО #Андрій Римарук
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