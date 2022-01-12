Росія хоче "розкачати" Україну зсередини, але тоді їй буде "дуже боляче", — Нуланд

У США заявили про переговори з Європою щодо санкцій проти РФ.

Економічні санкції проти Росії у США вважають ефективним методом протидії у разі воєнної ескалації в Україні. Для РФ вони будуть "дуже болючими".

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на брифінг заступника держсекретаря Вікторії Нуланд.

Вона розповіла, що над новим пакетом санкцій працюють близько двох із половиною місяців. США та Європа, за її словами, мають спільне розуміння необхідних фінансових санкцій. У тому числі може бути обмеження експорту до. Як раніше писав "Телеграф", мова може йти про різні товари — від смартфонів до комплектуючих для авіапромисловості.

Також Європа та США (у випадку ескалації) вводитимуть санкції паралельно, вони можуть трохи відрізнятися. Але домовленості є про "дуже болючі санкції".

Зазначимо, раніше у Європарламенті ухвалили рішення у разі військового вторгнення Росії в Україну відключити агресора від платіжної системи SWIFT.

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Крім цього, Нуланд сказала, що РФ "підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію для України" і зосередила 100 тисяч військових поблизу кордонів України. Для виправдання своїх дій поширює дезінформацію про Україну, США та НАТО.

Телеграф писав, що однією з вимог Кремля для деескалації ситуації стало нерозширення НАТО в Україну. У США деякі конгресмени запропонували зробити Україну країною "НАТО-плюс ", а для Росії приготували роль спонсора тероризму.