Россия хочет "раскачать" Украину изнутри, но тогда ей будет "очень больно", - Нуланд

В США заявили о переговорах с Европой о санкциях против РФ.

Экономические санкции против России в США считают эффективным методом противодействия в случае военной эскалации в Украине. Для РФ они будут "очень болезненными".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг замгоссекретаря Виктории Нуланд.

Она рассказала, что над новым пакетом санкций работают около двух с половиной месяцев. У США и Европы, по ее словам, есть совместное понимание необходимых финансовых санкций. Среди них могут быть ограничения экспорта в РФ. Как ранее писал "Телеграф" речь может идти и разных товарах — от смартфонов до комплектующих для авиапромышленности.

Также Европа и США (в случае эскалации) будут вводить санкции параллельно, они могут незначительно отличаться. Но договоренности есть об "очень болезненных санкциях".

Отметим, ранее в Европарламенте приняли решение в случае военного вторжения России в Украину отключить агрессора от платежной системы SWIFT.

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Кроме этого Нуланд сказала, что РФ "подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию для Украины" и сосредоточила 100 тысяч военных близ границ Украины. Для оправдания своих действия — распространяет дезинформацию об Украине, США и НАТО.

"Телеграф" писал, что одним из требований Кремля для деэскалации ситуации стало нерасширение НАТО в Украину. В США в ответ некоторые конгрессмены предложили сделать Украину страной "НАТО-плюс", а для России приготовили роль спонсора терроризма.