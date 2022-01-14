Создатель порталов Ain.ua и Bitside Артур Оруджалиев поделился размышлениями о том, что такое жизнь и как стоит ее прожить.

Многие люди куда-то бесконечно бегут и все время стремятся чего-то достичь. Как будто только после достижения определенного результата начнется настоящая жизнь.

Нас на это настраивали с самого рождения. Садик. Школа. Институт. Работа. Карьера. Пенсия. Какая-то поездка с кучей станций. Правда про конечную предпочитают на говорить. Иначе билет в этот поезд мало кому продашь.

Цели, результаты и достижения — это замечательно. Но жизнь — это не результат забега. Жизнь — это просто каждый прожитый день. Такой, как он был вчера и какой он есть сегодня. Для любителей гонок — не обязательно проведенный в бесконечном гедонизме живя одним днем, но проведенный в формате за который нам будет потом не обидно перед самим собой.

Многих мотивируют выдающиеся достижения в спорте и в бизнесе, но почему-то тепло и спокойно становится просто на берегу моря. Сериал "Миллиарды" смотрят куча людей, но что-то мне подсказывает, что в спокойной атмосфере с друзьями в новогодние праздники больше заходит "Хороший год".

Мне нравится сравнение жизни с музыкой. Вряд ли кто-то включает ее для того, чтобы просто побыстрее прослушать альбом. Точно также никто не спешит на берегу океана первым досмотреть закат.

Как сказал один неглупый человек life is a music, not a journey.

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