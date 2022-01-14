Автор порталів Ain.ua і Bitside Артур Оруджалієв поділився роздумами про те, що таке життя і як варто його прожити.

Багато людей кудись нескінченно біжать і постійно прагнуть чогось досягти. Начебто тільки після досягнення певного результату розпочнеться справжнє життя.

Нас на це налаштовували від народження. Садок. Школа. Інститут. Робота. Кар’єра. Пенсії. Якась подорож з купою станцій. Правда про кінцеву воліють говорити. Інакше квиток у цей поїзд мало кому продаси.

Цілі, результати та досягнення – це чудово. Але життя – це не результат забігу. Життя це просто кожен прожитий день. Такий, як він був учора і який він є сьогодні. Для любителів перегонів — не обов’язково проведений у нескінченному гедонізмі живучи одним днем, але проведений у форматі, за який нам буде потім не соромно перед самим собою.

Багатьох мотивують видатні досягнення у спорті та бізнесі, але чомусь тепло і спокійно стає просто на березі моря. Серіал "Мільярди" дивляться купа людей, але щось мені підказує, що у спокійній атмосфері з друзями у новорічні свята більше заходить "Гарний рік".

Мені подобається порівняння життя з музикою. Навряд чи хтось включає її для того, щоб швидше прослухати альбом. Так само ніхто не поспішає на березі океану першим доглянути захід сонця.

Як сказав один не дурний чоловік life is a music, not a journey.

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