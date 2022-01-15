Экс-заместитель главы правительства РФ Альфред Кох проанализировал условия официальной Москвы для западных стране и предположил следующие шаги Кремля и дальнейшие события.

Все таки я не могу поверить в то, что отклонение Западом путинского ультиматума было для Кремля сюрпризом. Москва поставила этот ультиматум в такой унизительной и скандальной форме, что у меня складывается впечатление, что именно на его отклонение и был расчет.

Теперь Путин может заявить: ну вот, я так и думал, нам не дают никаких гарантий безопасности. Наши предложения просты, понятны и обоснованны. А Запад не хочет нас услышать. Впрочем, это теперь не имеет значения. В таких условиях мы теперь сами будем решать, как нам обеспечить свою безопасность. Без оглядки на кого-либо.

Далее он поставит ультиматум непосредственно самой Украине. И потребует от нее обязательства не вступать в НАТО. И если она откажется это сделать, то … сами понимаете к чему я клоню: нас сознательно подталкивали…, нельзя бесконечно испытывать наше терпение…, мы не могли долго находится в такой ситуации…, жизненно важные интересы…, на нашем месте было бы безответственно…, нам не оставили другого выхода…., безопасность наших граждан — высший приоритет…, уничтожить очаг неприкрытой русофобии…, протянуть руку помощи братскому народу, оказавшемуся заложником деструктивных сил… И т.д.

И параллельно начнет интригу с Кубой и Венесуэлой, пытаясь буквально повторить весь сюжет Карибского кризиса. Как вы помните, он тоже начался не на Кубе, а в Турции. И кончился тем, что США из Турции свои ракеты — убрали…

И это развитие событий, на мой взгляд, было запланировано изначально. Иначе бы сам ультиматум был бы поставлен в более мягкой и не в такой хамской форме. И не подогревался бы жлобскими комментариями МИДа про "… собирайте манатки!". Да и самого Путина. Вспомните его "…и немедленно!" Этого он себе никогда раньше не позволял…

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