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Путін поставить ультиматум безпосередньо самій Україні — вимагатиме від неї зобов’язання не вступати до НАТО - Альфред Кох

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Альфред Кох Альфред Кох
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Росія не хоче розширення НАТО на Україну і висуває низку інших вимог
Росія не хоче розширення НАТО на Україну і висуває низку інших вимог

Ексзаступник глави уряду РФ Альфред Кох проаналізував умови офіційної Москви для західних країн і припустив наступні кроки Кремля та подальші події.

Все ж таки я не можу повірити в те, що відхилення Заходом путінського ультиматуму було для Кремля сюрпризом. Москва поставила цей ультиматум у такій принизливій та скандальній формі, що в мене складається враження, що саме на його відхилення і був розрахунок.

Тепер Путін може заявити: ну ось, я так і думав, нам не дають жодних гарантій безпеки. Наші пропозиції прості, зрозумілі та обґрунтовані. А Захід не хоче нас почути. Втім, це тепер не має значення. У таких умовах ми тепер самі вирішуватимемо, як нам забезпечити свою безпеку. Без огляду на будь-кого.

Далі він поставить ультиматум безпосередньо Україні. І вимагатиме від неї зобов’язання не вступати до НАТО. І якщо вона відмовиться це зробити, то … самі розумієте до чого я схиляю: нас свідомо підштовхували…, не можна нескінченно відчувати наше терпіння…, ми не могли довго перебувати в такій ситуації…, життєво важливі інтереси…, на нашому місці було б безвідповідально…, нам не залишили іншого виходу…., безпека наших громадян — вищий пріоритет…, знищити вогнище неприхованої русофобії…, протягнути руку допомоги братньому народу, який виявився заручником деструктивних сил… І т.д.

І паралельно розпочне інтригу з Кубою та Венесуелою, намагаючись буквально повторити весь сюжет Карибської кризи. Як ви пам’ятаєте, він також розпочався не на Кубі, а в Туреччині. І скінчився тим, що США з Туреччини свої ракети прибрали.

І цей розвиток подій, як на мене, було заплановано спочатку. Інакше б сам ультиматум був би поставлений у м’якішій і не такій хамській формі. І не підігрівався б жлобськими коментарями МЗС про "…збирайте манатки!". Та й самого Путіна. Згадайте його "…і негайно!" Цього він собі ніколи раніше не дозволяв.

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Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Володимир Путін
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