Укр

Три причины, по которым мужчины готовы бросить женщину - morena morana

Автор
morena morana morena morana
Дата публикации
Читати українською
Автор
334
Почему мужчины бросают женщин Новость обновлена 18 января 2022, 11:54
Почему мужчины бросают женщин

"Вынос мозга", конечно же, в списке.

Прочитала на одном из женских форумов результаты опроса на тему: мужчины, по каким причинам вы готовы уйти от своей женщины? Результаты показались мне интересными. Оказывается, самыми "взрывоопасными" оказались три фактора.

Фактор первый. Женщина ленится

Фактор второй. Женщина "выносит мозг"

Фактор третий. Женщина заикается о подарках

  • Самое интересное, что "ленится" относилось не к внешнему виду дамы, не к ее возрастным изменениям или нежелании развиваться – с этим как раз все нормально. Под ленью подразумевалось плохое бытовое обслуживание мужа/кавалера. Формулировка, конечно, звучала иначе. Мужчины говорили о "невыполнении своих женских обязанностей" или "дома не убрано, не приготовлено". Но общий смысл понять можно.

Жена, не желающая брать на себя вторую смену, признавалась некоторыми негодной для брака. А мужчина отправлялся на поиски женщины, которая только рада будет "выполнять свое генетическое предназначение". Видимо, на поиски той, у которой есть "ген мытья унитазов", "материнский инстинкт" и которая "паприроде" любит вставать к плите после тяжелого рабочего дня.

А вы говорите фигура, молодость…

  • Фактор "выносит мозг" — еще более предсказуемый. Под ним подразумевалось, напротив, настойчивое напоминание о мужских обязанностях – ремонтах, починке бытовой технике, и так далее. Или просто о нежелании вкладываться в быт. Жена, которая настойчиво напоминала мужу о том, что он тоже что-то должен и обязан, также признавалась неподходящей для брака. Что особенно удивительно, ведь только что мы прочитали, что невыполнение обязанностей по отношению к мужчине чревато, и просто безмятежно залечь на диван у женщины не получится.
  • С третьим фактором все еще проще. Женщины, которые в открытую говорили о материальных вложениях со стороны мужчины, отсеивались на подлете. То ли по причине меркантильности, то ли потому, что мужчина этим требованиям отвечать все равно не собирался.

Вывод из этой истории получается очень простой. Многие до сих пор хотят, чтобы женщина была бесплатна, деликатна и профессиональна в обслуживании. Почти как советская поликлиника. Вот тогда мужчины пропадать и не будут. Правда, тогда уже женщины пропадать начнут. Но это совсем другая история…

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Женщины #Мужчины #Отношения #Блог
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Общество
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Категория
Как ФОПы будут работать с РРО в 2022 году
РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине снова набирает обороты
Уже четыре области: Украина стремительно "оранжевеет"
Дата публикации
Категория
ЦРУ - главный разведорган США за рубежом
Глава ЦРУ тайно приезжал в Киев из-за угрозы большого вторжения России
Дата публикации
Категория
Постановка на учет не значит военную повинность
Надо все исправить: Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин