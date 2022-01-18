"Вынос мозга", конечно же, в списке.

Прочитала на одном из женских форумов результаты опроса на тему: мужчины, по каким причинам вы готовы уйти от своей женщины? Результаты показались мне интересными. Оказывается, самыми "взрывоопасными" оказались три фактора.

Фактор первый. Женщина ленится

Фактор второй. Женщина "выносит мозг"

Фактор третий. Женщина заикается о подарках

Самое интересное, что "ленится" относилось не к внешнему виду дамы, не к ее возрастным изменениям или нежелании развиваться – с этим как раз все нормально. Под ленью подразумевалось плохое бытовое обслуживание мужа/кавалера. Формулировка, конечно, звучала иначе. Мужчины говорили о "невыполнении своих женских обязанностей" или "дома не убрано, не приготовлено". Но общий смысл понять можно.

Жена, не желающая брать на себя вторую смену, признавалась некоторыми негодной для брака. А мужчина отправлялся на поиски женщины, которая только рада будет "выполнять свое генетическое предназначение". Видимо, на поиски той, у которой есть "ген мытья унитазов", "материнский инстинкт" и которая "паприроде" любит вставать к плите после тяжелого рабочего дня.

А вы говорите фигура, молодость…

Фактор "выносит мозг" — еще более предсказуемый. Под ним подразумевалось, напротив, настойчивое напоминание о мужских обязанностях – ремонтах, починке бытовой технике, и так далее. Или просто о нежелании вкладываться в быт. Жена, которая настойчиво напоминала мужу о том, что он тоже что-то должен и обязан, также признавалась неподходящей для брака. Что особенно удивительно, ведь только что мы прочитали, что невыполнение обязанностей по отношению к мужчине чревато, и просто безмятежно залечь на диван у женщины не получится.

С третьим фактором все еще проще. Женщины, которые в открытую говорили о материальных вложениях со стороны мужчины, отсеивались на подлете. То ли по причине меркантильности, то ли потому, что мужчина этим требованиям отвечать все равно не собирался.

Вывод из этой истории получается очень простой. Многие до сих пор хотят, чтобы женщина была бесплатна, деликатна и профессиональна в обслуживании. Почти как советская поликлиника. Вот тогда мужчины пропадать и не будут. Правда, тогда уже женщины пропадать начнут. Но это совсем другая история…

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