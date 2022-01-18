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Три причини, через які чоловіки готові кинути жінку - morena morana

Автор
morena morana morena morana
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Чому чоловіки кидають жінок Новина оновлена 18 січня 2022, 11:54
Чому чоловіки кидають жінок

"Винос мозку", звичайно ж, у списку.

Прочитала на одному з жіночих форумів результати опитування на тему: чоловіки, чому ви готові піти від своєї жінки? Результати видалися мені цікавими. Виявляється, найбільш "вибухонебезпечними" виявилися три чинники.

Чинник перший. Жінка лінується

Чинник другий. Жінка "виносить мозок"

Чинник третій. Жінка заїкається про подарунки

  • Найцікавіше, що "лінується" ставилося не зовнішнього вигляду жінки, не її вікових змін або небажання розвиватися — з цим все нормально. Під лінню малося на увазі погане побутове обслуговування чоловіка/кавалера. Формулювання, звісно, звучало інакше. Чоловіки говорили про "невиконання своїх жіночих обов’язків" або "вдома не прибрано, не приготовлено". Але загальний сенс можна зрозуміти.

Дружина, яка не бажає брати на себе другу зміну, визнавалася деякими непридатною для шлюбу. А чоловік вирушав на пошуки жінки, яка тільки рада "виконувати своє генетичне призначення". Мабуть, на пошуки тієї, яка має "ген миття унітазів", "материнський інстинкт" і яка "паприроді" любить вставати до плити після важкого робочого дня.

А ви кажете фігура, молодість…

  • Фактор "виносить мозок" — ще більш передбачуваний. Під ним малося на увазі, навпаки, наполегливе нагадування про чоловічі обов’язки — ремонти, ремонт побутової техніки, і так далі. Або просто про небажання вкладатися у побут. Дружина, яка наполегливо нагадувала чоловікові про те, що він теж щось винен і зобов’язаний, також визнавалася непридатною для шлюбу. Що особливо дивно, адже щойно ми прочитали, чим невиконання обов’язків щодо чоловіка загрожує, і просто безтурботно залягти на диван жінці не вдасться.
  • Із третім фактором все ще простіше. Жінки, які відкрито говорили про матеріальні вкладення з боку чоловіка, відсіювалися на підльоті. Чи то через меркантильність, чи тому, що чоловік цим вимогам відповідати все одно не збирався.

Висновок із цієї історії виходить дуже простий. Багато хто досі хоче, щоб жінка була безкоштовна, делікатна та професійна в обслуговуванні. Майже як радянська поліклініка. Отоді чоловіки пропадати не будуть. Щоправда, тоді жінки пропадати почнуть. Але це вже зовсім інша історія.

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Теги:
#Жінки #Чоловіки #Відносини #Блог
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