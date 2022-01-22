Украинский политический эксперт и журналист Назар Приходько о санкциях против соратников Медведчука и причинах отсутствия их против бизнесмена Игоря Коломойского.

Итак:

США ввели санкции против четырех граждан Украины, а именно Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина.

Сказать, что я рад этому факту – ничего не сказать! Казак — миньон Медведчука, его "зиц", до недавнего времени формальный хозяин информпомоек, Олейник и Сивкович — одни из тех, кто несет личную ответственность за жертвы во время Революции Достоинства, а Волошин… Ну, это вообще отдельная тема: истерический лоббист интересов Медведчука, откровенный "хлопок", выступающий за "дружбу с РФ"…

Санкционный инструмент в очередной раз доказал свою эффективность и доказал, что является современным способом прекращения деструктивной деятельности лиц, угрожающих свободе и демократии.

И не просто свободе и демократии, а в нашем случае Национальной безопасности и суверенитету. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что будет уничтожать какие-либо угрозы свободному и демократическому развитию Государств, где бы они ни находились. Это верная политика.

Вижу в ленте, как люди вспоминают Тупицкого, который тоже подсанкционен. Правильно: он своей деятельностью в должности Главы КСУ создал едва ли не самую большую проблему для развития Украины. Он активно противодействовал реформам в Украине, а также является фигурантом коррупционных сделок, за это и поплатился.

Как поплатились и четверо вышеупомянутых.

Да, все беспокоят вопрос, почему до сих пор не введены санкции против Коломойского, который в Штатах обвиняется в коррупции.

Решение о санкциях в Украине принимается по закону "О санкциях", который был принят еще в 2014 году в разгар российской агрессии и имел целью ограничивать любую деструктивную или подрывную деятельность против Украины, которая не может быть прекращена немедленно из-за инструментов уголовного процесса.

Закон "О санкциях" позволяет вводить санкции против граждан Украины, и для этого требуется представление соответствующего органа, который должен сделать такое представление и который обоснует, каким образом лицо пересекается с террористической деятельностью или со схемами существования оккупационных структур, государством-агрессором и другими субъектами, которые могут заниматься террористической деятельностью

Очевидно, что Коломойский – не Медведчук или Пушилин с Пасечником, и решения о санкциях против него от Украины нет.

Но главное в другом: США еще раз доказали, что прекрасно осведомлены о внутриполитической ситуации в Украине, прекрасно понимают, кто здесь есть добро, а кто зло и это не может не радовать, ведь это значит, что и Народ и власть имеют поддержку от самого мощного стратегического партнера. .

Читайте также: Категория Интервью Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка Бывший соратник президента Зеленского, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Телеграфу" рассказал о деле Порошенко, отношениях президента с Коломойским и о политическом будущем нынешнего главы государства.