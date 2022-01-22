Український політичний експерт та журналіст Назар Приходько про санкції проти соратників Медведчука та про причини відсутності їх проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Отже:

США запровадили санкції проти чотирьох громадян України, а саме Тараса Козака, Володимира Олійника, Володимира Сівковича та Олега Волошина.

Сказати, що я радий цьому факту — нічого не сказати! Козак — посіпака Мєдвєдчука, його "зіц", донедавна формальний хазяїн інформпомийок, Олійник та Сівкович — одні з тих, хто несе особисту відповідальність за жертви під час Революції Гідності, а Волошин… Ну, це взагалі окрема тема: істеричний лобіст інтересів Мєдвєдчука, відверта "бавовна", яка виступає за "дружбу з РФ"…

Санкційний інструмент вкотре довів свою ефективність, і довів, що є сучасним способом припинення деструктивної діяльності осіб, які загрожують свободі та демократії.

І не просто свободі і демократії, а в нашому випадку Національній безпеці та суверенітету. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що буде нищити будь-які загрози вільному і демократичному розвитку Держав де б вони не знаходились. Це правильна політика.

Бачу в стрічці, як люди згадують Тупицького, який також підсанкційний. Правильно: він своєю діяльністю на посаді Голови КСУ створив чи не найбільшу проблему для розвитку України. Він активно протидіяв реформам в Україні, а також є фігурантом корупційних оборудок, за це і поплатився.

Як поплатилися і четверо вищезгаданих.

Да, всіх турбує питання чому досі не запроваджено санкції проти Коломойського, який в Штатах звинувачується в корупції… Поясню:

Рішення про санкції в Україні ухвалюється згідно із законом "Про санкції", який був прийнятий ще в 2014 році в розпал російської агресії і мав на меті обмежувати будь-яку деструктивну чи підривну діяльність проти України, яка не може бути припинена негайно через інструменти кримінального процесу.

Закон "Про санкції" дозволяє вводити санкції проти громадян України, та для цього потрібне подання від відповідного органу, який має зробити таке подання і який обгрунтує, яким чином особа перетинається з терористичною діяльністю чи зі схемами існування окупаційних структур, державою-агресором та іншими субʼєктами, які можуть займатись терористичною діяльністю.

Очевидно, що Коломойський – не Мєдвєдчук чи Пушилін з Пасєчніком, тож і рішення про санкції проти нього від України немає.

Та головне в іншому: США вкотре довели, що чудово обізнані у внутрішньополітичній ситуації в Україні, прекрасно розуміють хто тут є добро, а хто зло і це не може не тішити, адже це означає, що і Народ і влада мають підтримку від найпотужнішого стратегічного партнера.

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