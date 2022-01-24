Украинская бизнес-вумен, основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева пожаловалась на методы воспитания детей некоторыми украинками.

В силу того, что больших собак нельзя брать в салон самолета и в Интерсити, впервые за последние лет 7 пришлось поехать ночным поездом. Казалось бы: новый вагон, очень приятный проводник и даже не натопили до +40. Так, вытерпеть неудобный матрас и ты в 8 утра Киеве.

Но в 4 утра на весь вагон стал выть ребёнок 2,5-3 лет. Не плакать, а именно выть, кричать и визжать, расходуя таким образом накопленную за время сна энергию. Судя по озвучке, раз в 15-20 минут в купе приходили соседи по вагону и пытались урегулировать ситуацию. В этот момент свой рот открывала мама, и раза в три громче ребёнка орала на весь вагон, что она не будет ничего запрещать, это ее метод воспитания. Притом, что в вагоне кроме этой семьи ехало ещё двое очень маленьких детей, девочка с 4.00 до приезда в Киев в 7.45 молчала в общей сложности минут 15. Когда я в 5 утра проходила мимо их настежь открытого купе, мама с бабушкой красились и демонстративно обсматривали проходящих мимо них соседей, понимая, что их ранний визит в туалет обусловлен желанием посмотреть на источник воя.

Делегированный на переговоры проводник ничего сделать не смог. На вызванную проводником охрану дамочка орала на несколько тонов тише, но ребёнок выть от этого не перестал.

И по сути, как-то привлечь ту же полицию в поезде, можно уже когда тебя убивают и насилуют, а защититься от неадекватности бытового хамства можно только такой же встречной неадекватностью. Когда найдётся какой-то такой же сосед по вагону, которому будет плевать на японскую модель воспитания и монтессори и он просто наваляет соседке за причинённые неудобства.

Несколько лет назад моя дальняя знакомая летела на отдых и не очень адекватно себя вела. Насколько "не очень" она не признаётся, но пока она грела бока на островах, авиакомпания прислала ей письмо, что ее обратный билет аннулируется, и она не сможет больше летать рейсами авиакомпании НИКОГДА. Притом, что это крупнейшая авиакомпания в ее стране и одна из крупнейших в мире, этот запрет до сих пор приносит ей массу неудобств.

В Украине, уверена, если "Укрзалізниця" попытается ограничить кому-то доступ к своим услугам за нарушение правил поведения пассажиров, этот запрет будет опротестован в первым же суде. Так же, как через суд возвращают себе должности и недополученную зарплату уволенные чиновники. Это инвестору защитить свои права в суде порой бывает невозможно, а вот для людей с отсутствием уважения к окружающим это намного проще.

И после сегодняшней ночи, эпизод из сериала "Чёрное зеркало", где все имеют свой рейтинг, основанный на оценках окружающих и есть гостиницы, самолёты и другие общественные места, куда допускаются люди только с определенным рейтингом, уже не кажется мне такой бредовой.

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