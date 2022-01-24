Українська бізнес-вумен, фундаторка відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва поскаржилася на методи виховання дітей деякими українками.

Через те, що великих собак не можна брати в салон літака та в Інтерсіті, вперше за останні 7 років довелося поїхати нічним поїздом. Здавалося б: новий вагон, дуже приємний провідник, і навіть не натопили до +40. Так, терпіти незручний матрац і ти о 8 ранку в Києві.

Але о 4-й ранку на весь вагон стала вити дитина 2,5-3 років. Не плакати, а саме вити, кричати та верещати, витрачаючи таким чином накопичену за час сну енергію. Судячи з озвучки, раз на 15-20 хвилин у купе приходили сусіди вагоном і намагалися врегулювати ситуацію. У цей момент свій рот відкривала мама, і рази в три голосніше дитину кричала на весь вагон, що вона нічого не заборонятиме, це її метод виховання. При тому, що у вагоні окрім цієї сім’ї їхало ще двоє дуже маленьких дітей, дівчинка з 4.00 до приїзду до Києва о 7.45 мовчала загалом хвилин 15. Коли я о 5-й ранку проходила повз їх настіж відкритого купе, мама з бабусею фарбувалися і демонстративно оглядали сусідів, що проходять повз них, розуміючи, що їх ранній візит до туалету обумовлений бажанням подивитися на джерело виття.

Делегований на переговори провідник нічого вдіяти не зміг. На викликану провідником охорону пані кричала на кілька тонів тихіше, але дитина вити від цього не перестала.

І по суті, якось залучити ту саму поліцію в поїзді, можна вже коли тебе вбивають і ґвалтують, а захиститися від неадекватності побутового хамства можна лише такою ж зустрічною неадекватністю. Коли знайдеться якийсь такий самий сусід по вагону, якому начхати на японську модель виховання та монтессорі і він просто навалює сусідці за завдані незручності.

Кілька років тому моя далека знайома летіла на відпочинок і не дуже адекватно поводилася. Наскільки "не дуже" вона не зізнається, але поки вона гріла боки на островах, авіакомпанія надіслала їй листа, що її зворотній квиток анулюється, і вона не зможе більше літати рейсами авіакомпанії НІКОЛИ. При тому, що це найбільша авіакомпанія в її країні та одна з найбільших у світі, ця заборона досі приносить їй безліч незручностей.

В Україні, впевнена, якщо "Укрзалізниця" спробує обмежити комусь доступ до своїх послуг за порушення правил поведінки пасажирів, ця заборона буде опротестована у першому ж суді. Так само як через суд повертають собі посади та недоотриману зарплату звільнені чиновники. Це інвестору захистити свої права у суді часом буває неможливо, а от для людей з відсутністю поваги до оточуючих це набагато простіше.

І після сьогоднішньої ночі, епізод із серіалу "Чорне дзеркало", де всі мають свій рейтинг, заснований на оцінках оточуючих і є готелі, літаки та інші громадські місця, куди допускаються люди лише з певним рейтингом, уже не здається мені такою дурною.

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