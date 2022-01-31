Журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский напомнил, как вела себя советская власть во времена масштабных аварий

Часто можно встретить мнение, что в СССР было гораздо больше порядка, чем в современной Украине. Мол, демократии тогда не было, зато власть была ответственной, все работало как часы, а в Украине теперь происходит полный развал и беспорядки.

А тут увидел статистику катастроф в СССР только за один 1972 год. Это самый разгар стабильности и застоя. А в стране ежемесячно происходит страшная авария с десятками, а иногда сотнями жертв. Большинство этих страшных инцидентов еще малоизвестны.

24 февраля 1972 — пожар на атомной подводной лодке К19. Погибли 28 членов экипажа.

10 марта 1972 года — взрыв на Минском радиозаводе. Более 100 погибших.

4 марта 1972 — авиакатастрофа под Братском, 18 погибших.

16 мая 1972 — военный самолет АН-24 упал на детский сад в г. Светлогорске. 35 погибших, из них 24 ребенка.

18 мая 1972 — авиакатастрофа под Харьковом. 122 погибших.

25 июня 1972 — в Днепродзержинске сгорел автозак с людьми. Погибли трое задержанных, которых везли в вытрезвитель, после чего в городе начались массовые беспорядки. Народ пытался линчевать работников милиции. В город были введены войска.

Лето 1972 — масштабные лесные пожары в Московской области, сгорело 19 сел, погибли более 100 человек.

11 августа 1972 года — военный вертолет Ми-6 помешал взлететь "кукурузнику" Ан-2 в Херсоне. Произошла авиакатастрофа, 14 погибших.

31 августа 1972 — авиакатастрофа под Магнитогорском, 102 погибших.

1 октября 1972 года — падение самолета Ил-18 в Сочи, 109 погибших.

13 октября – падение самолета Ил-62 под Москвой, 174 погибших. Самая крупная авиакатастрофа в мире того времени.

23 октября 1972 — столкновение двух военных самолетов над Тулой, 27 погибших.

28 ноября 1972 – авиакатастрофа в Москве, 61 погибший.

По две ужасающие авиакатастрофы за месяц несколько раз в год. Четыре масштабных трагедии с участием военных. Когда видишь это, то понимаешь, что и Чернобыльская авария в этой стране была не случайностью, а неизбежной закономерностью.

О большинстве этих катастроф советским гражданам просто не рассказали. Потому любители СССР до сих пор о них не знают. И не осознают масштабов ужасающей халатности, которая на самом деле царила в Союзе.

В наше время, когда соцсети моментально разносят информацию о любом инциденте, кажется, что вокруг творится сплошной кошмар. А на самом деле по сравнению с "благословенными советскими временами" сейчас просто тишина и благодать.