Какие цветы дарить на 14 февраля? Экологи отвечают — дарить следует сезонное г**но

Эксперт по финансам Анна Ковальчук рассказала о том, как экологические тренды меняют подходы к подаркам.

Леди, ахутнг. Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога.

Экоповестка добралась и до нас.

Цветы вне сезона, типа розы в феврале — это не только прелюдия и "ой, ну что ты, не надо было". Это огромный углеродный след, который не может не волновать каждого сознательного человека.

"Нет ничего романтичного в том, чтобы пропитанным пестицидами цветам летать через половину мира" — пишет нам авторКА Гардиан, подчеркивая, что лично она никогда не позволяет дарить себе букеты.

/Жалость какая, а то все так и забросали бы тебя букетами, не удержусь от ядовитой ремарки я./

На встречный вопрос, особенно острый накануне Дня Святого Валентина — а че ж тогда дарить, если не розы из Кении? Экологи отвечают: дарить следует сезонное г*вно.

Сушеные травы, декоративная лещина, ива, эвкалипт и вечнозеленая листва. Сухоцветы опять же сейчас очень в моде. Да, ни одна женщина после такого не даст, но это же честь — пострадать за экологию.

При покупке надлежит уточнить работает ли поставщик над планом достижения нулевого уровня выбросов.

Я прям вижу мужчину, который в рандомной цветочной лавке нервно интересуется "А у вас букеты этичные?". Разве что какой-нибудь хипстер, но откуда у хипстеров деньги на цветы.

На выборе букета страдания не заканчивается, после усыхания его следует снести в компостную корзину, чтобы это не значило, а не просто скинуть на мусорку.

Ремарки

1. Нет цветов, кроме тюльпанов.

2. Экологи совсем страх потеряли

3. В госсекторе все существуют в парадигме "красные розы с Бессарабки" и это просто невыносимо, верховная пошлота.

4. Букеты можно дизайнировать, у меня был опыт. Очерчиваешь цель — утверждаешь по фото макет — платишь 4к — кричишь в полотенце — привозит курьер — вручаешь.

5. Побольше нам всем цветов, сезонных и разных.