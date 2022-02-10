Експерт із фінансів Ганна Ковальчук розповіла про те, як екологічні тренди змінюють підходи до подарунків.

Леді, ахутнг. Це не навчальна тривога. Повторюю, це не навчальна тривога.

Екоповістка дісталася і до нас.

Квіти поза сезоном, типу троянди у лютому — це не тільки прелюдія і "ой, ну що ти, не треба було". Це величезний вуглецевий слід, який не може не хвилювати кожну свідому людину.

"Немає нічого романтичного в тому, щоб просоченим пестицидами квітам літати через половину світу" — пише нам авторКА Гардіан, наголошуючи, що особисто вона ніколи не дозволяє дарувати собі букети.

/Жаль яка, а то всі так і закидали б тебе букетами, не утримаюся від отруйної ремарки я./

На зустрічне питання, особливо гостре напередодні Дня Святого Валентина — а що ж тоді дарувати, якщо не троянди з Кенії? Екологи відповідають: дарувати слід сезонне г*вно.

Сушені трави, декоративна ліщина, верба, евкаліпт і вічнозелене листя. Сухоцвіти знову ж таки зараз дуже в моді. Так, жодна жінка після такого не дасть, але ж це честь — постраждати за екологію.

При покупці слід уточнити, чи працює постачальник над планом досягнення нульового рівня викидів.

Я прямо бачу чоловіка, який у рандомній квітковій лавці нервово цікавиться "А у вас етичні букети?". Хіба якийсь хіпстер, але звідки у хіпстерів гроші на квіти.

На виборі букета страждання не закінчується, після усихання його слід знести до компостного кошика, щоб це не означало, а не просто скинути на смітник.

Ремарки

1. Нема квітів, крім тюльпанів.

2. Екологи зовсім страх втратили

3. У держсекторі всі існують у парадигмі "червоні троянди з Бессарабки" і це просто нестерпно, верховна вульгарність.

4. Букети можна дизайнувати, мав досвід. Окреслюєш ціль — затверджуєш по фото макет — платиш 4к — кричиш у рушник — привозить кур’єр — вручаєш.

5. Більше нам усім квітів, сезонних та різних.