Генерал ВСУ, экс-замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос убежден, что движущая сила процесса создания системы территориальной обороны страны должна включать в себя четыре пункта: политическую свободу, время, людей и деньги

Провал создания территориальной обороны Украины был подтвержден вчера в Харькове. Чрезмерная централизация процесса привела к тому, что гражданский компонент ТРО вместо руководящей роли в процессе безопасности общин и страны в целом, по желанию военно-политического руководства, оценивается, как послушный оловянный солдатик.

Но так оно никогда не будет играть. Нельзя рассматривать систему ТРО, как гегемонию военных. В обществе тебя будут воспринимать, когда ты ведешь себя с людьми, как с собой равными.

Моя позиция была и будет: территориальная оборона нужна для поддержки безопасности, семей, сел, поселков общин, городов, районов, областей, Украины.

Рассказы о возможном сепаратизме руководителей на городах лишь подчеркивают несостоятельность центральной власти к контролю за ситуацией в областях Украины.

Принятый закон "Об основах национального сопротивления" был и остается сырым и несовершенным. И подавался он не для, а вопреки правильным вещам, подтвержденным на практике в других странах и нашему опыту 2014-15 годов. Господин Машовец, заместитель Андрея Ермака, приложил максимум усилий, чтобы Законопроект 4504 не прошел, а его больные идеи были представлены в принятом законе, что мы имеем сейчас.

А ничего нет. Ни территориальной обороны, ни движения сопротивления. Я, более чем назначенные руководители, знаю реальное состояние на местах по созданию ТРО и РО. И главное, нет понимания и поддержки на местах со стороны руководителей регионов разного уровня. Оркестр есть, но дирижера музыканты не воспринимают, сомневаются в его профессионализме.

Проблема заключается в том, что руководят те, кто не имеет ни опыта, ни соответствующего образования, не говоря об их "уклонизме" в 2014 году. Неучи порождают неучей. А теперь все будем перерабатывать, если успеем, или позволит сделать наш враг с пятой колонной.

А могли уже иметь результат. А пока результат таков, что король обнажен, а его свита говорит ему другое из-за Power Point. Хотелось бы услышать от Президента, кого он там считает профессионалами в создании ТРО, по каким критериям?

Сочувствую Главнокомандующему генерал-лейтенанту Залужному, получившему в руководство процесс, который не он создавал и не он подбирал команду. Готов ему помогать в укреплении безопасности страны, но этого не позволяют.

На Банковой боятся самостоятельности мэров и общин, но без их поддержки ТРО не станет системой безопасности государственного уровня, а останется обычными Силами ТРО в составе Вооруженных Сил, как компонента поставки военнообязанных на покрытие потерь. И еще одна проблема, которую игнорирует власть, это добровольческие формирования территориальных общин. Мотивированное, вооруженное население. Те, кого боится наша власть, и армия РФ.

Не нужно бояться собственных граждан, процессы нужно возглавлять. Хочу напомнить, что четыре вещи являются движущей силой процесса создания системы территориальной обороны страны. Политическая воля (а не "хотелка"), время, люди и деньги.

Что у нас есть?

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