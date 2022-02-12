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Влада боїться мотивованого та озброєного населення, але ці процеси треба очолювати - Сергій Кривонос

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Сергій Кривонос Сергій Кривонос
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Влада боїться мотивованого та озброєного населення, але ці процеси треба очолювати Новина оновлена 12 лютого 2022, 18:27

Генерал ЗСУ, ексзаступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос переконаний, що рушійна сила процесу створення системи територіальної оборони країни повинна включати у себе чотири пункти: політичну волю, час, людей та гроші

Провал створення територіальної оборони України був підтверджений вчора у Харкові. Надмірна централізація процесу привела до того, що цивільний компонент ТРО замість керівної ролі в процесі безпеки громад і країни в цілому, за бажанням військово-політичного керівництва, оцінюється як слухняний олов‘яний солдатик.

Але так воно не гратиме ніколи. Не можна розглядати систему ТРО як гегемонію військових. В суспільстві тебе будуть сприймати коли ти поводишся з людьми, як з собою рівними.

Моя позиція була і буде: територіальна оборона потрібна для підтримання безпеки, родин, сіл, селищ громад, міст, районів, областей, України.

Розповіді про можливий сепаратизм керівників на містах лише підкреслює неспроможність центральної влади до контролю за ситуацією в областях України.

Прийнятий закон "Про основи національного спротиву" був і залишається сирим і недосконалим. І подавався він не для, а всупереч правильним речам, які підтверджені на практиці в інших країнах і нашому досвіду 2014 -15 років. Пан Машовець, заступник Андрія Єрмака, приклав максимум зусиль аби Законопроєкт 4504 не пройшов, а його хворі ідеї були подані в прийнятому законі, те що ми маємо зараз.

А нічого не маємо. Ні територіальної оборони, ні руху опору. Я, більш ніж призначені керівники, знаю реальний стан на місцях з питань створення ТРО і РО. І головне, немає розуміння і підтримки на місцях з боку керівників регіонів різного рівня. Оркестр є, але диригента музиканти не сприймають, сумніваються в його професійності.

Проблема полягає в тому що керують ті хто немає ні досвіду, ні відповідної освіти, не кажучи про їх "уклонізм" у 2014 році. Неуки породжують неуків. А зараз все будемо переробляти, якщо встигнемо, або дозволить зробити наш ворог з п'ятою колоною.

А могли вже мати результат. А поки результат такий, що король голий, а його свита каже йому інше через Power Point. Хотілось би почути від Президента кого він там рахує професіоналами в створенні ТРО, за якими критеріями?

Співчуваю Головнокомандувачу генерал — лейтенанту Залужному, який отримав в керівництво процес, який не він створював і не він підбирав команду. Готовий йому допомагати у зміцненні безпеки країни, але йому це не дозволяють.

На Банковій бояться самостійності мерів та громад, але без їх підтримки ТРО не стане системою безпеки державного рівня, а залишиться звичайними Силами ТРО у складі Збройних Сил, як компонента постачання військовозобов'язаних на покриття втрат. І ще одна проблема яку ігнорує влада, це добровольчі формування територіальних громад. Мотивоване, озброєне населення. Те кого боїться наша влада, і армія РФ.

Не треба боятися власних громадян, процеси треба очолювати. Хочу нагадати що чотири речі є рушійною силою процесу створення системи територіальної оборони країни. Політична воля (а не "хотєлка"), час, люди та гроші.

Що ми маємо?

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Теги:
#Україна #Законопроект #Тероборона #ЗСУ #Андрій Єрмак
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