Не добровольці: у Міноборони розповіли, кого і навіщо залучать до сили тероборони

Добровольців можуть залучати до виконання завдань з охорони об’єктів інфраструктури, але в окремих випадках.

Сили територіальної оборони (ТРО) формуватимуться не з добровольців, а з військовослужбовців ЗСУ.

Про це розповів голова Міноборони Олексій Рєзніков після засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

"Іноді люди плутають, думаю, що сили територіальної оборони це якісь народні дружини або місцеві добровольчі підрозділи. Це не так. Це Збройні сили України", — сказав він.

Рєзніков уточнив, що існуючий закон про національний опір передбачає формування саме першої черги сил ТрО в умовах мирного часу, а також нагадав, що документом було збільшено чисельність ЗСУ на 11 тисяч осіб. У тому числі 10 тисяч становлять сили ТрО і ще тисяча це Сили спеціальних операцій (ССО).

Він зазначив, що сьогодні було сформування командування сил ТрО та чотири регіональні управління. Рєзніков додав, що ті підрозділи, які базуються у прикордонних областях, вже укомплектовані на 70%.

Щодо добровольчих формувань, то вони розгортатимуться за наданням голови сил ТрО та за рішенням головнокомандувача ЗСУ у невеликих населених пунктах, якщо це буде необхідно.

Він зазначив, що їх комплектуватимуть із місцевих жителів, які мають мисливську зброю. Але залучатимуть їх лише до охорони об’єктів критичної інфраструктури і лише у випадку, якщо вони знаходяться на території їхнього населеного пункту.

Як повідомлялося раніше, останнім часом західні країни розпочали активні постачання в Україну летальної зброї, серед якої протитанкові гранатомети та зенітні установки. Докладніше про те, якою зброю ЗСУ зустрічатимуть росіян, якщо ті надумають наступати, читайте тут.