Міністр оборони розповів про сюрприз для росіян

Чисельність бійців ССО збільшили на 1000 осіб.

В Україні продовжуються роботи з удосконалення законодавства щодо основ національного опору. Зокрема було збільшено чисельність складу Сил спеціальних операцій (ССО), які й провадитимуть підготовку руху опору.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у блозі на "Українській правді".

За його словами, закон ділить національний опір на три складові, серед яких рух опору, територіальна оборона (ТрО) та система підготовки громадян.

Управління рухом опору здійснює Головнокомандувач Збройних Сил через керівників ССО і ТрО відповідно.

За створення руху опору відповідають Сили спеціальних операцій, які будуть підготовку до розгортання руху опору та формувати його структури.

Закон збільшив їхню чисельність на одну тисячу людей, зазначив Резніков.

Як повідомлялося раніше, попри створення сил ТрО, український уряд поки що не займається їх оснащенням, а українці, які володіють зброєю, вже вказали на масу недоліків у цьому законі.

Зокрема, документ передбачає, що силам тероборони буде дана можливість застосовувати особисту мисливську зброю для протидії армії противника, при цьому патрони до неї мають закуповувати самі власники зброї. Це викликало питання в українців, які не розуміють, що робити, коли ці патрони закінчаться, що робити з міжнародною забороною на використання експансивних мисливських патронів проти людей, і як самообороні воювати з купою зброї різних калібрів.