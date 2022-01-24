Министр обороны рассказал о сюрпризе для россиян

Численность бойцов ССО увеличили на 1000 человек.

В Украине продолжаются работы по совершенствованию законодательства, касающегося основ национального сопротивления. В частности была увеличена численность состава Сил специальных операций (ССО), которые и будут вести подготовку движения сопротивления.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в блоге на "Украинской правде".

По его словам, закон делит национальное сопротивление на три составляющие, среди которых движение сопротивления, территориальная оборона (ТрО) и система подготовки граждан.

Управление движением сопротивления осуществляет Главнокомандующий Вооруженными силами через руководителей ССО и ТрО соответственно.

За создание движения сопротивления отвечают Силы специальных операций, которые будут вести подготовку к развертыванию движения сопротивления и формировать его структуры.

Закон увеличил их численность на одну тысячу человек, указал Резников.

Как сообщалось ранее, несмотря на создание сил ТрО украинское правительство пока не занимается их оснащением, а украинцы, которые владеют оружием, уже указали на массу недостатков в этом законе.

В частности документ предусматривает, что силам терробороны будет дана возможность применять личное охотничье оружие для противодействия армии противника, при этом патроны к нему должны будут закупать сами владельцы оружия. Это вызвало вопросы у украинцев, которые не понимают что делать, когда эти патроны закончатся, что делать с международным запретом на использование экспансивных охотничьих патронов против людей, и как самообороне воевать с кучей оружия разных калибров.