Укр

Министр обороны рассказал о сюрпризе для россиян

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
159
Правительство занято усилением возможностей сил терробороны Новость обновлена 24 января 2022, 16:01
Правительство занято усилением возможностей сил терробороны

Численность бойцов ССО увеличили на 1000 человек.

В Украине продолжаются работы по совершенствованию законодательства, касающегося основ национального сопротивления. В частности была увеличена численность состава Сил специальных операций (ССО), которые и будут вести подготовку движения сопротивления.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в блоге на "Украинской правде".

По его словам, закон делит национальное сопротивление на три составляющие, среди которых движение сопротивления, территориальная оборона (ТрО) и система подготовки граждан.

Управление движением сопротивления осуществляет Главнокомандующий Вооруженными силами через руководителей ССО и ТрО соответственно.

За создание движения сопротивления отвечают Силы специальных операций, которые будут вести подготовку к развертыванию движения сопротивления и формировать его структуры.

Закон увеличил их численность на одну тысячу человек, указал Резников.

Как сообщалось ранее, несмотря на создание сил ТрО украинское правительство пока не занимается их оснащением, а украинцы, которые владеют оружием, уже указали на массу недостатков в этом законе.

В частности документ предусматривает, что силам терробороны будет дана возможность применять личное охотничье оружие для противодействия армии противника, при этом патроны к нему должны будут закупать сами владельцы оружия. Это вызвало вопросы у украинцев, которые не понимают что делать, когда эти патроны закончатся, что делать с международным запретом на использование экспансивных охотничьих патронов против людей, и как самообороне воевать с кучей оружия разных калибров.

Теги:
#Минобороны #Алексей Резников #Национальное сопротивление
Сколько заплатим за хлеб в феврале
Потребитель
В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько заплатим за хлеб в феврале
В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину
Дата публикации
Категория
Правительство занято усилением возможностей сил терробороны
Министр обороны рассказал о сюрпризе для россиян
Дата публикации
Категория
Игорь Гиркин (Стрелков)
Путина уберут свои же: России предрекли переворот из-за провальной войны с Украиной
Дата публикации
Категория
Кабмин надеется, что в тероборону хлынут охотники
Власть боится людей с оружием: почему тероборона осталась без стволов и патронов, несмотря на угрозу России
Дата публикации
Категория
Александр Павлюк
Есть опасная дата: командующий ООС намекнул, когда Россия может пойти в наступление