Не добровольцы: в Минобороны рассказали, кого и зачем привлекут в силы терробороны

Добровольцев могут привлекать к выполнению заданий по охране объектов инфраструктуры, но только в отдельных случаях.

Силы территориальной обороны (ТрО) будут формироваться не из добровольцев, а из военнослужащих ВСУ.

Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников после заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.

"Иногда люди путают, думаю, что силы территориальной обороны это некие народные дружины или местны добровольческие подразделения. Это не так. Это Вооруженные силы Украины", — сказал он.

Резников уточнил, что существующий закон о национальном сопротивлении подразумевает формирование как раз первой очереди сил ТрО в условиях мирного времени, а также напомнил, что документом была увеличена численность ВСУ на 11 тысяч человек. Из них 10 тысяч составляют силы ТрО и еще одна тысяча это Силы специальных операций (ССО).

Он отметил, что сегодня было сформирование командование сил ТрО и четыре региональных управления. Резников добавил, что те подразделения, которые базируются в пограничных областях уже укомплектованы на 70%.

Что касается добровольческих формирований, то они будут разворачиваться по предоставлению главы сил ТрО и по решению главнокомандующего ВСУ в небольших населенных пунктах, если это будет необходимо.

Он указал, что их будут комплектовать из местных жителей, у которых есть охотничье оружие. Но привлекать их будут лишь к охране объектов критической инфраструктуры и только в случае, если они находятся на территории их населенного пункта.

Как сообщалось ранее, в последнее время западные страны начали активные поставки в Украину летального оружия, среди которого противотанковые гранатометы и зенитные установки. Подробнее о том, каким оружие ВСУ будут встречать россиян, если те надумают наступать, читайте здесь.