Как-то вдруг подумалось – а какой он, этот "базовый уровень"? Куда этот "базовый уровень" упирается? В прожиточный минимум? Оплату еды и коммунальных услуг?

Какой-то мужик выставил в контакте список желаний своей бывшей жены. Вставил, понятное дело, чтобы поиздеваться. Трогательный такой рукописный списочек, сорок пунктов того, что хотелось бы, но денег нет. И вещи в этом списке уж очень простые.

Кожаные сапоги, сумка, чтобы не одна, "второй раз сделать брови". На танцы сходить, полетать когда-нибудь на самолете, лекарства маме, велосипед ребенку… Из "шикарного" — хороший телефон, шуба… Обнять и плакать, словом. А под списком конечно комментарии "патриархов", что, мол, мужчина и не обязан все эти капризы оплачивать. Вот базовый уровень – это да. А на "хотелки" пусть сама жена и зарабатывает.

Как-то вдруг подумалось – а какой он, этот "базовый уровень", который как бы существует "по умолчанию", если мы берем за основу модель семьи, где мужчина "добытчик" и "глава семьи"? Должен же он существовать, понятно, что у кого-то супчик жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий, но все же?

Куда этот "базовый уровень" упирается? В прожиточный минимум? Оплату еды и коммунальных услуг? Чтобы жизнь в человеке как-то поддерживать, хоть и едва-едва?

Это, мне кажется, большинство женщин и сами умеют…

Вспомнилась одна реальная история из дикой молодости. Когда мы, молодые мамашки из песочницы, стали выяснять, кто о чем мечтает. Понятно, что у всех мечты разные – у кого-то о путешествиях, кто-то хочет блистать на сцене, кто-то квартиру новую видит во сне. А одна вдруг говорит: я о курице гриль мечтаю. Давно не покупали, два года уже, денег нет. И пару вещей бы новых, а то все изношено чуть не до дыр.

Тут конечно все переглянулись, скоординировались между собой. Кто-то курицу эту принес, кто-то, у кого размер подходил, вещи новые, хорошие, с ярлыками. Кто-то косметику… Решили порадовать девчонку. Не такие уж это мечты, чтобы не исполнить. Она благодарила, конечно. Все обнимались, плакали.

А ей больше всего пеньюарчик понравился прозрачный, розовый, тоже с биркой. Кому-то дарили, а потом то ли размер не подошел, то ли цвет не понравился. И вот она на него смотрит, как на сокровище, и говорит, что, мол, за это отдельное спасибо. Это я буду мужа радовать. Он у меня глава семьи и добытчик.

Это мне к чему взгрустнулось? Да к тому, что в который раз я уже убеждаюсь: вокруг достаточно женщин, готовых вписаться в настоящую "патриархальную модель". Не ту, в которой жене все нельзя, а мужу удобно, а в настоящую многодетную семью с мужчиной во главе. Растить детей, следить за бытом, отдавать право решений мужу, вот это все. Женщин таких много. Намного больше, чем мужчин, готовых все это великолепие обеспечить хотя бы на базовом уровне, не говоря уж о всяких "хотелках" типа кожаных сапог или новых телефонов. Такая вот селяви.