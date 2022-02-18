Украинский журналист и военный корреспондент Роман Бочкала считает, что сейчас вторжение России маловероятно, однако расслабляться не стоит.

По поводу дальнейшего развития событий. Мое мнение. Путин протестировал реакцию Запада. И она ему не понравилась. Весь прогрессивный мир объединился. Даже не ЗА Украину. Давайте честно. А ПРОТИВ Путина. Против его дикого захватничества. Все же понимают, что время империалистов позади. А колонизировать в 21 веке можно разве что космос. Ему это популярно объяснили. И он прикинул последствия. Поэтому для меня очевидно – широкомасштабного наступления НЕ БУДЕТ. Я и раньше об этом писал. А теперь более, чем уверен. Но. На этом хорошие новости заканчиваются.

Теперь другие новости. Путину нужно сохранить лицо. Он не может просто вернуть войска в казармы. Ему нужно вернуться с чем-то. Ему нужна добыча. Это Донбасс. Его оккупированная часть. Всем уже очевидно: Минск – бесперспективная история. Его нет смысла обсуждать никому. Украинская сторона проявила стойкость, несмотря на жуткое давление. Даже реальная угроза вторжения не заставила нас его реализовывать. Поэтому Минск не нужен и России.

Мой прогноз. Путин подпишет решение Госдумы. Признает марионеточные образования независимыми государствами. Те, в свою очередь, подпишут с РФ договор о предоставлении гарантий безопасности. Станут членами так называемого Содружества непризнанных государств. И пригласят на свою территорию российские войска. Донбасс, как и Крым, напичкают вооружением и наводнят кадровыми военными. Превратят эту территорию в одну большую военную базу. На этом Минск закончится раз и навсегда.

И если Крым не может предъявлять Украине никаких территориальных претензий в принципе, то "ЛДНР" – вполне может их придумать. При желании Москвы. Это же "независимые" страны! Ведь Славянск, Донецк, Мариуполь это же все "их". И вот тут вижу реальную угрозу. Превращения оккупированной части Донбасса в наконечник стрелы. При этом российские военные останутся вдоль нашей границы и на севере, и в Беларуси. Везде, где они сейчас. Но уменьшат контингент. Дабы сохранять напряжение. И чтобы Украина была вынуждена растянуть военные соединения по широкой линии фронта. Тогда сложнее заслонять восток.

С другой стороны, любой огневой ответ в сторону "независимого" Донецка, будет приравниваться к нападению на военнослужащих РФ. Что может позволить агрессору объявить военную операцию по принуждению Украины к миру. На ее территории. Примерно, как было с Грузией в 2008м. Когда российские танки дошли почти до Тбилиси. Уничтожили многие объекты инфраструктуры и вернулись восвояси. Экономику Грузии от коллапса тогда спасла международная финансовая помощь.

Привыкаем к новой реальности. Таким вижу новый этап войны на ближайшие годы. Главный вывод для нас — нельзя расслабляться. Война начатая в 14м никуда не делась. Главный вызов для Украины – не в том, чтобы совладать с российской агрессией. А в том, чтобы стать настолько сильными, чтобы Путин об этой агрессии даже не мечтал. И отказался от военных методов подчинения Украины. Оборона и безопасность – тренд ближайших лет. И искоренение пятой колонны. С медийной неплохо уже разобрались. Впереди – демонтаж политической.

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