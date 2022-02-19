Политический обозреватель и журналист-международник Иван Яковина высказался насчет мотивов президента РФ.

Я не Байден, у меня нет шпионов в Кремле, но я все равно сомневаюсь, что Путин сейчас реально начнет войну.

Думаю, он хочет до усрачки напугать всю планету, это да. Он хочет, чтобы от ужаса украинцы и американцы дрогнули и выполнили его условия. Поэтому будет пугать и ядерными ракетами, и терактами, и эвакуацию проведет, и провокацию устроит.

Но реально начинать войну — не верю!

Очень уже это для него опасно. Запредельный риск.

Главное, конечно, не поддаваться на эти запугивания.

Ему и самому сейчас очень страшно, поскольку он знает: сейчас он может проиграть вообще всё.