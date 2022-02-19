Путину очень страшно, сейчас он может проиграть вообще все - Иван Яковина
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Политический обозреватель и журналист-международник Иван Яковина высказался насчет мотивов президента РФ.
Я не Байден, у меня нет шпионов в Кремле, но я все равно сомневаюсь, что Путин сейчас реально начнет войну.
Думаю, он хочет до усрачки напугать всю планету, это да. Он хочет, чтобы от ужаса украинцы и американцы дрогнули и выполнили его условия. Поэтому будет пугать и ядерными ракетами, и терактами, и эвакуацию проведет, и провокацию устроит.
Но реально начинать войну — не верю!
Очень уже это для него опасно. Запредельный риск.
Главное, конечно, не поддаваться на эти запугивания.
Ему и самому сейчас очень страшно, поскольку он знает: сейчас он может проиграть вообще всё.
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