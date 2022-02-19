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Путіну дуже страшно, зараз він може програти взагалі все - Іван Яковина

Автор
Іван Яковина Іван Яковина
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Війна для Путіна — надзвичайний ризик Новина оновлена 19 лютого 2022, 07:15
Війна для Путіна — надзвичайний ризик

Політичний оглядач та журналіст-міжнародник Іван Яковіна висловився щодо мотивів президента РФ.

Я не Байден, у мене немає шпигунів у Кремлі, але я все одно сумніваюся, що Путін зараз реально розпочне війну.

Думаю, він хоче до усрачки налякати всю планету, це так. Він хоче, щоб від жаху українці та американці здригнулися та виконали його умови. Тому лякатиме і ядерними ракетами, і терактами, і евакуацію проведе, і провокацію влаштує.

Але реально розпочинати війну – не вірю!

Дуже вже це йому небезпечно. Чудовий ризик.

Головне, звичайно, не піддаватися на ці залякування.

Йому і самому зараз дуже страшно, оскільки він знає: зараз може програти взагалі все.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін
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