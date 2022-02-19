То что сделал Путин с Украиной и украинцами, не сделал бы ни один Бандера - Алексей Давиденко
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Владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давыденко рассказал, что думает о текущей ситуации на Донбассе
Сегодня ты украинский ребенок — твои папа и мама рядом, тебя обожают и вся жизнь впереди.
Сегодня ты украинский старшеклассник — ты флиртуешь с одноклассницами и мечтаешь, в какой университет будешь поступать.
Сегодня ты украинский студент – ты днями учишься, ночами тусишь, выбираешь профессию и ходишь на свидания.
Сегодня ты украинская мама – ты только родила своего первенца и думаешь о детском садике около дома.
Ты – это я.
Ты долго учишься, потом много работаешь — строишь свой дом и свою семью, чтобы прожить свою единственную жизнь в пользе стране, в мире, в добре, в окружении семьи и друзей, в путешествиях и эмоциях.
А потом на земле появляется какое-то одно Х**ло, которое за тебя решает будешь ты улыбаться завтра или нет, пойдут твои дети в школу или нет, поедете вы на отдых или нет, будут ли жены вместе с мужьями, и будут ли дети с родителями.
Вот вчера.
Один, с*ка, карликовый у*од взял и своим желанием сорвал тысячи детишек и их мам на Донбассе из их домов. Потом взял и согнал туда же малышей из детского дома — просто потому, что они для него не люди — расходный материал.
Без повода и без какой-либо необходимости — превратил их в беженцев.
Мне жалко этих детей.
Их родителей сожрала путинская пропаганда, эти дети — прямые заложники лично Путина.
Путина — террориста.
Путина — диктатора.
Путина — самодура.
Вчера.
Россия отжала у этих детей счастливое детство и будущее. Точно так как в любую минуту может отжать это будущее у каждого из нас.
Я не знаю.
У скольких пожилых людей вчера случились гипертонические кризы, инсульты, инфаркты в часы завывание сирен без всякой на это причины, но думаю, что таких было немало, ведь на этих территориях много пожилых людей, но и эти люди для Путина лишь расходный материал.
Россияне, я хочу чтобы вы знали.
То что сделал Путин с Украиной и украинцами не сделал бы ни один Бандера.
Это не НАТО и не Америка нас сплотила против вас — это ваш Путин сплотил нас вместе.
Это Путин заставил нас ненавидеть всё русское и всех русских.
Это Путин помог нам — славянам, говорящим в большинстве своём на русском языке добровольно переходить на украинский, начать любить всё украинское и стыдиться соседствовать с вами.
Вы приобрели Крым и потеряли Украину. Вы посеяли хаос на Донбассе и отвернули от себя даже самый лояльный к вам юго-восток Украины.
А теперь ответьте сами себе.
Как думаете больше мы вас стали ненавидеть или меньше, когда вы два месяца молча наращиваете войска у наших границ и ежесуточно устраиваете провокации на украинском Донбассе.
Вам могут рассказывать в ваших новостях, что вас здесь кто-то ждёт.
Вас могут убеждать, что Украина это ваша территория и никаких украинцев не существует.
Но вы знайте.
Настроение украинцев образца 2014 года сильно отличается от настроения украинцев сейчас.
Вы так уже всех нас за**али, что если вы сюда к нам зайдёте обороняться здесь будут из каждого окна.
Вне зависимости от города и области.
Поэтому когда улыбки сменяться слезами, а солнце сменится мраком для Украины, точно таким же мраком и слезами оно станет для каждой семьи в России.
Запомните это, а лучше запишите.
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