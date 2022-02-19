Укр

То что сделал Путин с Украиной и украинцами, не сделал бы ни один Бандера - Алексей Давиденко

Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1376
Эвакуация людей из Донецка
Эвакуация людей из Донецка

Владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давыденко рассказал, что думает о текущей ситуации на Донбассе

Сегодня ты украинский ребенок — твои папа и мама рядом, тебя обожают и вся жизнь впереди.

Сегодня ты украинский старшеклассник — ты флиртуешь с одноклассницами и мечтаешь, в какой университет будешь поступать.

Сегодня ты украинский студент – ты днями учишься, ночами тусишь, выбираешь профессию и ходишь на свидания.

Сегодня ты украинская мама – ты только родила своего первенца и думаешь о детском садике около дома.

Ты – это я.

Ты долго учишься, потом много работаешь — строишь свой дом и свою семью, чтобы прожить свою единственную жизнь в пользе стране, в мире, в добре, в окружении семьи и друзей, в путешествиях и эмоциях.

А потом на земле появляется какое-то одно Х**ло, которое за тебя решает будешь ты улыбаться завтра или нет, пойдут твои дети в школу или нет, поедете вы на отдых или нет, будут ли жены вместе с мужьями, и будут ли дети с родителями.

Вот вчера.

Один, с*ка, карликовый у*од взял и своим желанием сорвал тысячи детишек и их мам на Донбассе из их домов. Потом взял и согнал туда же малышей из детского дома — просто потому, что они для него не люди — расходный материал.

Без повода и без какой-либо необходимости — превратил их в беженцев.

Мне жалко этих детей.

Их родителей сожрала путинская пропаганда, эти дети — прямые заложники лично Путина.

Путина — террориста.

Путина — диктатора.

Путина — самодура.

Вчера.

Россия отжала у этих детей счастливое детство и будущее. Точно так как в любую минуту может отжать это будущее у каждого из нас.

Я не знаю.

У скольких пожилых людей вчера случились гипертонические кризы, инсульты, инфаркты в часы завывание сирен без всякой на это причины, но думаю, что таких было немало, ведь на этих территориях много пожилых людей, но и эти люди для Путина лишь расходный материал.

Россияне, я хочу чтобы вы знали.

То что сделал Путин с Украиной и украинцами не сделал бы ни один Бандера.

Это не НАТО и не Америка нас сплотила против вас — это ваш Путин сплотил нас вместе.

Это Путин заставил нас ненавидеть всё русское и всех русских.

Это Путин помог нам — славянам, говорящим в большинстве своём на русском языке добровольно переходить на украинский, начать любить всё украинское и стыдиться соседствовать с вами.

Вы приобрели Крым и потеряли Украину. Вы посеяли хаос на Донбассе и отвернули от себя даже самый лояльный к вам юго-восток Украины.

А теперь ответьте сами себе.

Как думаете больше мы вас стали ненавидеть или меньше, когда вы два месяца молча наращиваете войска у наших границ и ежесуточно устраиваете провокации на украинском Донбассе.

Вам могут рассказывать в ваших новостях, что вас здесь кто-то ждёт.

Вас могут убеждать, что Украина это ваша территория и никаких украинцев не существует.

Но вы знайте.

Настроение украинцев образца 2014 года сильно отличается от настроения украинцев сейчас.

Вы так уже всех нас за**али, что если вы сюда к нам зайдёте обороняться здесь будут из каждого окна.

Вне зависимости от города и области.

Поэтому когда улыбки сменяться слезами, а солнце сменится мраком для Украины, точно таким же мраком и слезами оно станет для каждой семьи в России.

Запомните это, а лучше запишите.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Блог #Алексей Давыденко
Владимир Зеленский произнес сильную речь в Мюнхене
Политика
"Украина – щит Европы": полный текст выступления Зеленского в Мюнхене
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский произнес сильную речь в Мюнхене
"Украина – щит Европы": полный текст выступления Зеленского в Мюнхене
Дата публикации
Категория
Донбасс
Арахамия, Монастырский и десятки западных журналистов попали под миномётный обстрел на Донбассе
Дата публикации
Категория
Обстановка на Донбассе накаляется, и это еще не предел
Атака на Украину: Россия всё спланировала и хочет открыть новый фронт
Дата публикации
Категория
Гарант Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России: подробности
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" пытаются ввести онлайн-голосование в Раде
Монолит власти дал трещину: “слуги” готовы нарушить Конституцию, прикрываясь ковидом