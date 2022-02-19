То что сделал Путин с Украиной и украинцами не сделал бы ни один Бандера.

Владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давыденко рассказал, что думает о текущей ситуации на Донбассе

Сегодня ты украинский ребенок — твои папа и мама рядом, тебя обожают и вся жизнь впереди.

Сегодня ты украинский старшеклассник — ты флиртуешь с одноклассницами и мечтаешь, в какой университет будешь поступать.

Сегодня ты украинский студент – ты днями учишься, ночами тусишь, выбираешь профессию и ходишь на свидания.

Сегодня ты украинская мама – ты только родила своего первенца и думаешь о детском садике около дома.

Ты – это я.

Ты долго учишься, потом много работаешь — строишь свой дом и свою семью, чтобы прожить свою единственную жизнь в пользе стране, в мире, в добре, в окружении семьи и друзей, в путешествиях и эмоциях.

А потом на земле появляется какое-то одно Х**ло, которое за тебя решает будешь ты улыбаться завтра или нет, пойдут твои дети в школу или нет, поедете вы на отдых или нет, будут ли жены вместе с мужьями, и будут ли дети с родителями.

Вот вчера.

Один, с*ка, карликовый у*од взял и своим желанием сорвал тысячи детишек и их мам на Донбассе из их домов. Потом взял и согнал туда же малышей из детского дома — просто потому, что они для него не люди — расходный материал.

Без повода и без какой-либо необходимости — превратил их в беженцев.

Мне жалко этих детей.

Их родителей сожрала путинская пропаганда, эти дети — прямые заложники лично Путина.

Путина — террориста.

Путина — диктатора.

Путина — самодура.

Вчера.

Россия отжала у этих детей счастливое детство и будущее. Точно так как в любую минуту может отжать это будущее у каждого из нас.

Я не знаю.

У скольких пожилых людей вчера случились гипертонические кризы, инсульты, инфаркты в часы завывание сирен без всякой на это причины, но думаю, что таких было немало, ведь на этих территориях много пожилых людей, но и эти люди для Путина лишь расходный материал.

Россияне, я хочу чтобы вы знали.

То что сделал Путин с Украиной и украинцами не сделал бы ни один Бандера.

Это не НАТО и не Америка нас сплотила против вас — это ваш Путин сплотил нас вместе.

Это Путин заставил нас ненавидеть всё русское и всех русских.

Это Путин помог нам — славянам, говорящим в большинстве своём на русском языке добровольно переходить на украинский, начать любить всё украинское и стыдиться соседствовать с вами.

Вы приобрели Крым и потеряли Украину. Вы посеяли хаос на Донбассе и отвернули от себя даже самый лояльный к вам юго-восток Украины.

А теперь ответьте сами себе.

Как думаете больше мы вас стали ненавидеть или меньше, когда вы два месяца молча наращиваете войска у наших границ и ежесуточно устраиваете провокации на украинском Донбассе.

Вам могут рассказывать в ваших новостях, что вас здесь кто-то ждёт.

Вас могут убеждать, что Украина это ваша территория и никаких украинцев не существует.

Но вы знайте.

Настроение украинцев образца 2014 года сильно отличается от настроения украинцев сейчас.

Вы так уже всех нас за**али, что если вы сюда к нам зайдёте обороняться здесь будут из каждого окна.

Вне зависимости от города и области.

Поэтому когда улыбки сменяться слезами, а солнце сменится мраком для Украины, точно таким же мраком и слезами оно станет для каждой семьи в России.

Запомните это, а лучше запишите.

Читайте также: Категория Украина Обострение на фронте и эвакуация жителей в Россию: что происходит на Донбассе прямо сейчас (обновляется) Боевики на Донбассе устроили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область РФ, а в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв