Рус

Те, що зробив Путін з Україною та українцями, не зробив би жоден Бандера - Олексій Давиденко

Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
677
Евакуація людей із Донецька
Евакуація людей із Донецька

Власник мережі спеціалізованих магазинів медичного обладнання "Медтехніка" Олексій Давиденко розповів, що думає про поточну ситуацію на Донбасі

Сьогодні ти українська дитина — твої тато та мама поруч, тебе люблять і все життя попереду.

Сьогодні ти український старшокласник — ти фліртуєш з однокласницями та мрієш, до якого університету вступатимеш.

Сьогодні ти український студент – ти днями вчишся, ночами тусиш, вибираєш професію та ходиш на побачення.

Сьогодні ти українська мама – ти тільки народила свого первістка і думаєш про дитячий садок біля будинку.

Ти це я.

Ти довго навчаєшся, потім багато працюєш — будуєш свій будинок і свою сім’ю, щоб прожити своє єдине життя на користь країні, у мирі, у добрі, в оточенні сім’ї та друзів, у подорожах та емоціях.

А потім на землі з’являється якесь одне Х**ло, яке за тебе вирішує, чи ти будеш посміхатися завтра чи ні, підуть твої діти до школи чи ні, поїдете ви на відпочинок чи ні, чи будуть дружини разом із чоловіками, і чи будуть діти із батьками.

Ось учора.

Один, с*ка, карликовий у*од узяв і своїм бажанням зірвав тисячі діточок та їхніх мам на Донбасі з їхніх будинків. Потім узяв і зігнав туди ж малечу з дитячого будинку — просто тому, що вони для нього не люди — витратний матеріал.

Без приводу і без потреби — перетворив їх на біженців.

Мені шкода цих дітей.

Їхніх батьків зжерла путінська пропаганда, ці діти — прямі заручники особисто Путіна.

Путіна – терориста.

Путіна – диктатора.

Путіна – самодура.

Вчора.

Росія віджала у цих дітей щасливе дитинство та майбутнє. Так як будь-якої хвилини може віджати це майбутнє у кожного з нас.

Я не знаю.

Скільки людей похилого віку вчора отримали гіпертонічні кризи, інсульти, інфаркти в години завивання сирен без жодної на це причини, але думаю, що таких було чимало, адже на цих територіях багато літніх людей, але й ці люди для Путіна лише витратний матеріал.

Росіяни, я хочу, щоб ви знали.

Те, що зробив Путін з Україною та українцями, не зробив би жоден Бандера.

Це не НАТО і не Америка нас згуртувала проти вас, це ваш Путін згуртував нас разом.

Це Путін змусив нас ненавидіти все російське та всіх росіян.

Це Путін допоміг нам — слов’янам, які здебільшого говорять російською мовою добровільно переходити українською, почати любити все українське і соромитися сусідити з вами.

Ви отримали Крим та втратили Україну. Ви посіяли хаос на Донбасі та відвернули від себе навіть найлояльніший до вас південний схід України.

А тепер дайте відповідь самі собі.

Як думаєте, більше ми вас стали ненавидіти або менше, коли ви два місяці мовчки нарощуєте війська біля наших кордонів і щодобово влаштовуєте провокації на українському Донбасі.

Вам можуть розповідати у ваших новинах, що вас тут хтось чекає.

Вас можуть переконувати, що Україна – це ваша територія і жодних українців не існує.

Але ж ви знайте.

Настрій українців зразка 2014 року дуже відрізняється від настрою українців зараз.

Ви так уже всіх нас за**али, що якщо ви сюди до нас зайдете, оборонятися тут будуть з кожного вікна.

Незалежно від міста та області.

Тому коли посмішки змінюватися сльозами, а сонце зміниться мороком для України, таким самим мороком і сльозами воно стане для кожної сім’ї в Росії.

Запам’ятайте це, а краще запишіть.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #Блог #Олексій Давиденко
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський заговорив про відмову від Будапештського меморандуму – його підписали в обмін на вивіз ядерної зброї з України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський заговорив про відмову від Будапештського меморандуму – його підписали в обмін на вивіз ядерної зброї з України
Дата публікації
Категорія
Донбас
Арахамія, Монастирський та десятки західних журналістів потрапили під мінометний обстріл на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу
Дата публікації
Категорія
Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець
Атака на Україну: Росія все спланувала та хоче відкрити новий фронт
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом