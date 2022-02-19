Власник мережі спеціалізованих магазинів медичного обладнання "Медтехніка" Олексій Давиденко розповів, що думає про поточну ситуацію на Донбасі

Сьогодні ти українська дитина — твої тато та мама поруч, тебе люблять і все життя попереду.

Сьогодні ти український старшокласник — ти фліртуєш з однокласницями та мрієш, до якого університету вступатимеш.

Сьогодні ти український студент – ти днями вчишся, ночами тусиш, вибираєш професію та ходиш на побачення.

Сьогодні ти українська мама – ти тільки народила свого первістка і думаєш про дитячий садок біля будинку.

Ти це я.

Ти довго навчаєшся, потім багато працюєш — будуєш свій будинок і свою сім’ю, щоб прожити своє єдине життя на користь країні, у мирі, у добрі, в оточенні сім’ї та друзів, у подорожах та емоціях.

А потім на землі з’являється якесь одне Х**ло, яке за тебе вирішує, чи ти будеш посміхатися завтра чи ні, підуть твої діти до школи чи ні, поїдете ви на відпочинок чи ні, чи будуть дружини разом із чоловіками, і чи будуть діти із батьками.

Ось учора.

Один, с*ка, карликовий у*од узяв і своїм бажанням зірвав тисячі діточок та їхніх мам на Донбасі з їхніх будинків. Потім узяв і зігнав туди ж малечу з дитячого будинку — просто тому, що вони для нього не люди — витратний матеріал.

Без приводу і без потреби — перетворив їх на біженців.

Мені шкода цих дітей.

Їхніх батьків зжерла путінська пропаганда, ці діти — прямі заручники особисто Путіна.

Путіна – терориста.

Путіна – диктатора.

Путіна – самодура.

Вчора.

Росія віджала у цих дітей щасливе дитинство та майбутнє. Так як будь-якої хвилини може віджати це майбутнє у кожного з нас.

Я не знаю.

Скільки людей похилого віку вчора отримали гіпертонічні кризи, інсульти, інфаркти в години завивання сирен без жодної на це причини, але думаю, що таких було чимало, адже на цих територіях багато літніх людей, але й ці люди для Путіна лише витратний матеріал.

Росіяни, я хочу, щоб ви знали.

Те, що зробив Путін з Україною та українцями, не зробив би жоден Бандера.

Це не НАТО і не Америка нас згуртувала проти вас, це ваш Путін згуртував нас разом.

Це Путін змусив нас ненавидіти все російське та всіх росіян.

Це Путін допоміг нам — слов’янам, які здебільшого говорять російською мовою добровільно переходити українською, почати любити все українське і соромитися сусідити з вами.

Ви отримали Крим та втратили Україну. Ви посіяли хаос на Донбасі та відвернули від себе навіть найлояльніший до вас південний схід України.

А тепер дайте відповідь самі собі.

Як думаєте, більше ми вас стали ненавидіти або менше, коли ви два місяці мовчки нарощуєте війська біля наших кордонів і щодобово влаштовуєте провокації на українському Донбасі.

Вам можуть розповідати у ваших новинах, що вас тут хтось чекає.

Вас можуть переконувати, що Україна – це ваша територія і жодних українців не існує.

Але ж ви знайте.

Настрій українців зразка 2014 року дуже відрізняється від настрою українців зараз.

Ви так уже всіх нас за**али, що якщо ви сюди до нас зайдете, оборонятися тут будуть з кожного вікна.

Незалежно від міста та області.

Тому коли посмішки змінюватися сльозами, а сонце зміниться мороком для України, таким самим мороком і сльозами воно стане для кожної сім’ї в Росії.

Запам’ятайте це, а краще запишіть.

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