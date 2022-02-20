Блогер и журналист Макс Гадюкин пошутил о том, как Россия поступит с Беларусью.

Занимательная конспирология.

Россия захватывает Беларусь и переименовывает в Украину, после чего по всем федеральным каналам гордо отчитывается: дали по**сать, все дела. Крупным планом рыдающая бабушка.

Минск называют Киевом. Все поезда, идущие в сторону Беларуси, срочно раскрашивают в сине-желтые цвета и выдают за военные трофеи. Немного мешают опечатки в слове "Укрзализныця", но никто не замечает. Еще мешают самолеты, зато из-под блокады их уже некуда отправлять. Стоят, гниют.

Лукашенко сбривают усы и дают парик. Отныне он – Зеленский. Иногда дают парик с сединой, тогда Порошенко. Усы больше нельзя, они даже Супермену в пост-продакшне плохо зарисовываются.

Страна теряет суверенитет, диктатор – усы. Все в минусах.

Лишь через 30 лет россияне начинают задаваться вопросом: а куда вообще делась Беларусь? Путин (уже новый, двадцатилетний) пожимает плечами. "Х*й ее знает, дорогие соотечественники. Наверное, Литва втихаря захватила – княжество строит".

День захвата Украины и День утраты Беларуси почему-то назначены на одну дату. В 2092 году кто-то задумается, что это не случайно.

Еще через год праздники объединят официально, через два уберут упоминание Беларуси в принципе. Православная инквизиция жжет книги с упоминанием забытой страны. Подмена понятий состоялась.

Е**нуто? Еще как. Но хотя бы стиль какой-то есть, а не как у Соловьева. Да, можете хихикать. Нет, не дарю.

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