Блогер і журналіст Макс Гадюкін пожартував про те, що Росія зробить з Білоруссю.

Цікава конспірологія.

Росія захоплює Білорусь і перейменовує в Україну, після чого по всіх федеральних каналах гордо звітує: дали по**сати, всі справи. Крупним планом плач бабусі.

Мінськ називають Києвом. Усі потяги, що йдуть у бік Білорусі, терміново розфарбовують у синьо-жовті кольори та видають за військові трофеї. Трохи заважають друкарські помилки у слові "Укрзалізниця", але ніхто не помічає. Ще заважають літаки, зате з-під блокади їх уже нема куди відправляти. Стоять, гниють.

Лукашенку голять вуса і дають перуку. Відтепер він – Зеленський. Іноді дають перуку з сивиною, тоді Порошенком. Вуса більше не можна, вони навіть Супермену в постпродакшні погано замальовуються.

Країна втрачає суверенітет, диктатор – вуса. Всі у мінусах.

Лише через 30 років росіяни починають запитувати: а куди взагалі поділася Білорусь? Путін (вже новий, двадцятирічний) знизує плечима. "Х*й її знає, дорогі співвітчизники. Напевно, Литва тишком-нишком захопила — князівство будує".

День захоплення України та День втрати Білорусі чомусь призначено на одну дату. 2092 року хтось замислиться, що це не випадково.

Ще за рік свята об’єднають офіційно, за два приберуть згадку Білорусі в принципі. Православна інквізиція палить книги зі згадкою про забуту країну. Підміна понять відбулася.

Е**нуто? Ще й як. Але хоча стиль якийсь є, а не як у Соловйова. Так, можете хихикати. Ні, не дарую.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Путін віджимає собі Білорусь і Лукашенко тут не жертва, а співучасник Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію із продовженням військових навчань Росії та Білорусі.