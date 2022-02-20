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Путін віджимає собі Білорусь і Лукашенко тут не жертва, а співучасник - Олексій Гончаренко

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Олексій Гончаренко Олексій Гончаренко
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Продовження навчань у Білорусі вигідно насамперед Путіну Новина оновлена 20 лютого 2022, 16:32
Продовження навчань у Білорусі вигідно насамперед Путіну

Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію із продовженням військових навчань Росії та Білорусі.

Росія ввела війська до Білорусі, а тепер не виводить. Подобається, не подобається – ці слова явно готувалися до Лукашенка.

Я попереджав, що Путін розуміє лише мову сили. Білорусь повелася на легкі кремлівські гроші, почала тиснути на Україну і виконувати кожну забаганку свого спонсора. Тепер їй загрожує "союзна держава". Це коли союз є, а держав немає.

Були у Лукашенка навчання, пройшли навчання. А от у Путіна не пройшли, бо зброя залишиться і військові теж. Зазвичай, так і починається окупація.

Чому так? Цього ніхто не знає. Можливо, Кремль розуміє, що Україну без бою взяти не вдасться. Тому влаштовує провокації на окупованій частині Донбасу та віджимає собі Білорусь. Все заради картинки. Все заради карти СРСР, на якій можна замалювати ще одну "повернуту" республіку.

Можу лише сказати, що Лукашенко у цій ситуації – не жертва, а співучасник. Хто не вміє вибрати бік, того захопить одна зі сторін. Правитель Білорусі дуже довго танцював між Росією та цивілізованим світом – от і дотанцювався.

Була ж славна країна. Тепер ризикуємо отримати "БілАбхазію".

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Теги:
#Росія #Білорусь #Військові навчання #Окупація #Олексій Гончаренко
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