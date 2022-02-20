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Путин отжимает себе Беларусь, и Лукашенко тут не жертва, а соучастник - Алексей Гончаренко

Автор
Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко
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Продолжение учений в Беларуси выгодно прежде всего Путину Новость обновлена 20 февраля 2022, 16:32
Продолжение учений в Беларуси выгодно прежде всего Путину

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с продолжением военных учений России и Беларуси.

Россия ввела войска в Беларусь, а теперь не выводит. Нравится, не нравится – эти слова явно готовились для Лукашенко.

Я предупреждал, что Путин понимает только язык силы. Беларусь повелась на легкие кремлевские деньги, принялась давить на Украину и выполнять каждую прихоть своего спонсора. Теперь ей грозит "союзное государство". Это когда союз есть, а государств нет.

Были у Лукашенко учения, прошли учения. А вот у Путина не прошли, потому оружие останется и военные тоже. Обычно так и начинается оккупация.

Почему так? Этого не знает никто. Возможно, Кремль понимает, что Украину без боя взять не получится. Потому устраивает провокации на оккупированной части Донбасса и отжимает себе Беларусь. Все ради картинки. Все ради карты СССР, на которой можно зарисовать еще одну "возвращенную" республику.

Могу лишь сказать, что Лукашенко в этой ситуации – не жертва, а соучастник. Кто не умеет выбрать сторону, того захватит одна из сторон. Правитель Беларуси слишком долго плясал между Россией и цивилизованным миром – вот и дотанцевался.

Была же славная страна. Теперь рискуем получить "БелАбхазию".

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Теги:
#Россия #Беларусь #Военные учения #Окупация #Алексей Гончаренко
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