За три месяца вполне реально похудеть на 10 кг без вреда для здоровья.

Можно ли похудеть до лета на 10 кг?

Да!

А на 15 кг? Да, но нужно ли так торопиться?

Снизить вес за три месяца на 10 кг реально. Комфортным и правильным считается шаг 3-5 кг в месяц. Но надо смотреть исходные параметры.

Как я работаю со своими подопечными, если нужно снизить вес:

Для начала разбираемая с причинами лишнего веса Работаем над причинами, устраняем их Помогаем организму усваивать то, что едим Убираем из организма грибы и паразитов (они тоже частая причина лишнего веса) Контролируем стресс, приводим в порядок надпочечники

Учимся питаться грамотно, чтобы после программы лишний вес больше не возвращался. Если вы твёрдо решили прийти к своему желанному весу — диетолог вам поможет. Без диет, без голодовок, без срывов и заеданий. Раз и навсегда.

Читайте также: Категория Здоровье Что нужно есть, чтобы похудеть: уникальные свойства шпината По словам диетолога, это лучшая овощная зелень, способствующая сбрасыванию веса