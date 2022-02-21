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Как похудеть к лету на 10 кг? - Марина Сергеева

Автор
Марина Сергеева Марина Сергеева
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Чтобы похудеть, надо устранить причины набора веса Новость обновлена 21 февраля 2022, 08:37
Чтобы похудеть, надо устранить причины набора веса

За три месяца вполне реально похудеть на 10 кг без вреда для здоровья.

Можно ли похудеть до лета на 10 кг?

Да!

А на 15 кг? Да, но нужно ли так торопиться?

Снизить вес за три месяца на 10 кг реально. Комфортным и правильным считается шаг 3-5 кг в месяц. Но надо смотреть исходные параметры.

Как я работаю со своими подопечными, если нужно снизить вес:

  1. Для начала разбираемая с причинами лишнего веса
  2. Работаем над причинами, устраняем их
  3. Помогаем организму усваивать то, что едим
  4. Убираем из организма грибы и паразитов (они тоже частая причина лишнего веса)
  5. Контролируем стресс, приводим в порядок надпочечники

Учимся питаться грамотно, чтобы после программы лишний вес больше не возвращался. Если вы твёрдо решили прийти к своему желанному весу — диетолог вам поможет. Без диет, без голодовок, без срывов и заеданий. Раз и навсегда.

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