Как похудеть к лету на 10 кг? - Марина Сергеева
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За три месяца вполне реально похудеть на 10 кг без вреда для здоровья.
Можно ли похудеть до лета на 10 кг?
Да!
А на 15 кг? Да, но нужно ли так торопиться?
Снизить вес за три месяца на 10 кг реально. Комфортным и правильным считается шаг 3-5 кг в месяц. Но надо смотреть исходные параметры.
Как я работаю со своими подопечными, если нужно снизить вес:
- Для начала разбираемая с причинами лишнего веса
- Работаем над причинами, устраняем их
- Помогаем организму усваивать то, что едим
- Убираем из организма грибы и паразитов (они тоже частая причина лишнего веса)
- Контролируем стресс, приводим в порядок надпочечники
Учимся питаться грамотно, чтобы после программы лишний вес больше не возвращался. Если вы твёрдо решили прийти к своему желанному весу — диетолог вам поможет. Без диет, без голодовок, без срывов и заеданий. Раз и навсегда.
Важно:
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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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