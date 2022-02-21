Як схуднути до літа на 10 кг? - Марина Сергєєва
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За три місяці цілком реально схуднути на 10 кг без шкоди здоров’ю.
Чи можна схуднути до літа на 10 кг ?
Так!
А на 15 кг? Так, але чи потрібно так поспішати?
Зменшити вагу за три місяці на 10 кг реально. Комфортним та правильним вважається схуднення 3-5 кг на місяць. Але треба дивитися вихідні параметри.
Як я працюю зі своїми підопічними, якщо потрібно знизити вагу:
- Для початку розбирається з причинами зайвої ваги
- Працюємо над причинами, усуваємо їх
- Допомагаємо організму засвоювати те, що їмо
- Прибираємо з організму гриби та паразитів (вони теж часта причина зайвої ваги)
- Контролюємо стрес, упорядковуємо наднирники
Вчимося харчуватися грамотно, щоб після програми зайва вага більше не поверталася. Якщо ви твердо вирішили прийти до своєї бажаної ваги – дієтолог вам допоможе. Без дієт, без голодувань, без зривів та заїдань. Раз і назавжди.
Важливо:
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Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
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