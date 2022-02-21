За три місяці цілком реально схуднути на 10 кг без шкоди здоров’ю.

Чи можна схуднути до літа на 10 кг ?

Так!

А на 15 кг? Так, але чи потрібно так поспішати?

Зменшити вагу за три місяці на 10 кг реально. Комфортним та правильним вважається схуднення 3-5 кг на місяць. Але треба дивитися вихідні параметри.

Як я працюю зі своїми підопічними, якщо потрібно знизити вагу:

Для початку розбирається з причинами зайвої ваги Працюємо над причинами, усуваємо їх Допомагаємо організму засвоювати те, що їмо Прибираємо з організму гриби та паразитів (вони теж часта причина зайвої ваги) Контролюємо стрес, упорядковуємо наднирники

Вчимося харчуватися грамотно, щоб після програми зайва вага більше не поверталася. Якщо ви твердо вирішили прийти до своєї бажаної ваги – дієтолог вам допоможе. Без дієт, без голодувань, без зривів та заїдань. Раз і назавжди.

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