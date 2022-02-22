Украинский маркетолог, основатель Fedoriv Group и автор множества проектов Андрей Федорив считает, что в признании "независимости" ОРДЛО виновен не Путин

"СССР — это труп огромного великана-людоеда, который умер, но его не похоронили. И он лежит и гниет в России, выделяя трупный запах. От него не спрятаться. Ты приходишь к девушке, домой, красивая квартира, ты с цветами, торт, но даже когда окна закрыты, все пропитано этим трупным запахом". Примерная цитата из интервью Владимира Сорокина. Лет 10 назад.

Сейчас Россия напялила на себя этот труп как карнавальный костюм. Получился уродливый и смердящий токсичный франкенштейн из старой империи, совка и коррупции.

Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу сейчас по-русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы.

Как мантру каждый день я слышу — всему виной один человек, от его настроения зависит все. Он сидит в Кремле или бункере и потерял связь с реальностью.

Проблема в том, что многим, даже среди креативного класса России, на самом деле эта жесткая вертикальная имперская система вполне ок. Царь кажется крутым, сильным, а Крым "нашим". Говорит складно, даже шутит. И даже прикольно, если однажды "е***м по Киеву или Вашингтону. Агрессия и империя для них сексуальна. И таких людей абсолютное большинство!

Вчерашнее признание ЛНР и ДНР подписал не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян!

Те кому не нравится — молчат. Это наверное такой важный современный навык, не замечать, что ты живешь в полицейском авторитарном государстве-агрессоре. Делать вид, убеждая себя и своих близких, что это не ты и к тебе не относится.

Но! "Слева рестик — справа арестик". Прочитал это выражение под постом одного сбежавшего недавно из России талантливого фотографа. Если ты живешь в полицейском государстве, это только вопрос времени, когда за тобой придут.

А если люди не молчат, их выдавливают из страны как прыщи. За границу или за решетку.

Поэтому огромный респект всем в РФ или РБ, кто выходил на протесты и не боялся говорить правду и столкнулся с судами, тюрьмами, преследованиями или был вынужден уехать из страны. Вы настоящие Герои. Надеюсь, однажды вас станет намного больше.

Быть свободным или нет — это выбор, который каждый делает для себя сам, без привязки к географии, комфорту, доходу и обстоятельствам.

Все эти исторические экскурсы и разговоры о роковой ошибке 89 года — гебистская х*йня.

Россия так и не может осознать, принять и поверить, что мы действительно разные. У них в ДНК царь и страх, у нас свобода.

Украина УЖЕ состоялась и окрепла как страна и как нация. Нам 1500 лет, но мы стартап. И у нас большое будущее. Так как каждой угрозой, каждым таким шагом Россия фактически делает нас сильнее.

Аборт через 30 лет невозможен. Это убийство. Но "ребёнок" вырос и будет драться. Точка невозвращения в прошлое давно пройдена.

Свобода это выбор, который мы в Украине сделали и в 1991 и в 2004 и в 2014. И делаем это выбор каждый день. Ведь распробовав свободу однажды, ты уже не сможешь жить иначе.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин ид*от. Теперь даже Запад вынужден снять розовые очки и отреагировать санкциями Белорусская журналистка, главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина резко прокомментировала решение России касательно ОРДЛО и обращение Путина, в частности, его слова об историческом прошлом Украины