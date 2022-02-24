Укр

Первый день вторжения – самый тяжелый. Дальше игра пойдет на относительно равных

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Для украинцев самое важное — пережить конец этой недели Новость обновлена 24 февраля 2022, 12:13
Для украинцев самое важное — пережить конец этой недели

Главный редактор сайта "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов считает, что тяжелыми для Украины после наступления РФ будут только первые несколько дней.

Слушайте сейчас внимательно.

Первый день вторжения – самый тяжелый. Он определяет, будет ли блицкриг. Удастся ли нападающему вывести из строя авиацию, инфраструктуру, противовоздушную оборону и прорваться наземными силами.

За сутки-двое враг уже не сможет активно применять ракеты дальнего и среднего радиуса, а обороняющаяся сторона сможет выстроить оборону и развернуть мобилизацию.

То есть для нас сейчас самое важное – пережить дни до конца недели. В следующей вся страна уже будет в строю.

К тому времени россиянам что-то удастся, что-то нет. ВСУ держат строй, а вы готовьтесь им помогать или становиться в их ряды. Дальше игра пойдет уже на относительно равных.

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