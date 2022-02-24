Головний редактор сайту "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов вважає, що важкими для України після наступу РФ будуть лише перші кілька днів.

Послухайте зараз уважно.

Перший день вторгнення — найважчий. Він визначає, чи буде бліцкриг. Чи вдасться нападнику вивести з ладу авіацію, інфраструктуру, протиповітряну оборону, та прорватися наземними силами.

За добу-дві ворог вже не зможе активно застосовувати ракети далекого та середнього радіуса, а сторона, що обороняється, зможе вибудувати оборону та розгорнути мобілізацію.

Себто для нас зараз найважливіше — пережити дні до кінця тижня. В наступному вся країна вже буде в строю.

До того часу росіянам щось вдасться, щось ні. ЗСУ тримають стрій, а ви готуйтесь їм допомагати або ставати до їхніх лав. Далі гра піде вже на відносно рівних.