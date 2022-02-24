Рус

Перший день вторгнення - найважчий. Далі гра піде на відносно рівних - Віктор Трегубов

Автор
Віктор Трегубов Віктор Трегубов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
364
Для українців найважливіше - пережити кінець цього тижня Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:13
Для українців найважливіше - пережити кінець цього тижня

Головний редактор сайту "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов вважає, що важкими для України після наступу РФ будуть лише перші кілька днів.

Послухайте зараз уважно.

Перший день вторгнення — найважчий. Він визначає, чи буде бліцкриг. Чи вдасться нападнику вивести з ладу авіацію, інфраструктуру, протиповітряну оборону, та прорватися наземними силами.

За добу-дві ворог вже не зможе активно застосовувати ракети далекого та середнього радіуса, а сторона, що обороняється, зможе вибудувати оборону та розгорнути мобілізацію.

Себто для нас зараз найважливіше — пережити дні до кінця тижня. В наступному вся країна вже буде в строю.

До того часу росіянам щось вдасться, щось ні. ЗСУ тримають стрій, а ви готуйтесь їм допомагати або ставати до їхніх лав. Далі гра піде вже на відносно рівних.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
ЗСУ повідомило про 7 збитих літаків РФ
Україна
Україна збила сьомий військовий літак Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ повідомило про 7 збитих літаків РФ
Україна збила сьомий військовий літак Росії
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією: заява Зеленського
Дата публікації
Категорія
Українці дають серйозну відсіч російським окупантам
ЗСУ відвоювали Чернігівську область: росіяни зазнали великих втрат
Дата публікації
Категорія
КПП у Чернігівській області обстріляли з боку Білорусі
З Білорусі Україну атакує авіація та техніка без розпізнавальних знаків
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна прорвались до України, Росія веде масштабне вторгнення з різних напрямків (оновлюється)