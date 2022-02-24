Загроза союзнику: чотири країни НАТО планують підтримати Україну

Дії Кремля, говорять іноземні політики, несуть загрозу всьому світу

У четверг, 24 лютого, уряди Естонії, Польщі, Латвії та Литви виступили із пропозиціями скликати консультаційне засідання НАТО щодо війни в Україні. Це має відбудеться згідно з четвертою статтею Північноатлантичного договору — підтримка України як союзника.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на CNN.

Спікером з цього питання виступила прем'єрка Естонії Кая Каллас. На її думку, НАТО має реалізувати додаткові заходи стосовно безпеки та оборони, що зокрема стосуються союзників Альянсу.

"Широкомасштабна агресія Росії є загрозою для всього світу і для всіх країн НАТО", — підкреслила політикиня.

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Зазначимо, що згадана четверта стаття угоди передбачає можливість консультацій, якщо комусь із союзників НАТО погрожують порушенням територіальної цілісності чи посягають на політичну незалежність.

Витяг із Північноатлантичного договору

Нагадаємо: президент країни-агресора Володимир Путін виступив зі зверненням щодо введення військ в Україну о п'ятій ранку 24 лютого. Початково йшлося про ймовірне вторгнення лише на Донбас, але згодом "прильоти" снарядів почалися по всій території держави.

За кілька годин періодичних обстрілів Україна вже втратила кількох своїх захисників, а також мирних жителів. Також є безвісти зниклі. Реальна кількість жертв все ще уточнюється.